Herceg Novi je u hajpu! Regionalne zvijezde na novom festivalu!

Približava nam se druga polovina avgusta, koju će na crnogorskom primorju obilježiti novi muzički festival - HYPE.

Izvor: Promo

Od 19. do 21. avgusta na obali mora (Park Titove vile u Igalu) nas očekujeizvrstan muzički program, ispunjen nastupima nekih od najvećih regionalnih pop-rok zvijezda.

Iako je prvo izdanje festivala, organizatori su se potrudili da već na premijeri lineup festivala bude dovoljno kvalitetan, da već sada HYPE možemo svrstati u jedan od najboljih festivala u Crnoj Gori.

Prvog dana festivala, u petak 19. avgusta na Peroni binu HYPE festivala dolaze redom Brkovi, Dr Nele Karajlić i Hladno pivo. Bez puno razmišljanja, poslastica za ljubitelje panka, roka, piva i dobre svirke.

U subotu 20. avgusta provod započinjemo sa domaćom klapom Who See, preko splitskog TBF-a do legendi ex-yu muzičke scene - Bajage i instruktora.

Završna noć HYPE festivala, u nedjelju 21. avgusta, biće prava poslastica. Publiku će zagrijati balkanska senzacija - dubrovačka grupa Silente, koja je poslednjih par godina izbacila nekoliko sjajnih hitova.

Nakon njih, kroz ovu magičnu noć vodi nas Damir Urban sa njegovom fantastičnom četvorkom. Kao kruna večeri i čitavog HYPE festivala, za kraj je ostavljen nastup Gibonnia, jedne od najvećih muzičkih zvijezda na Balkanu.

Sve ukupno, HYPE festival nam donosi tri dana izvanredne zabave, dodatno upotpunjene dnevnim žurkama na plaži, kao i žurkama na više lokacija u gradu. Herceg Novi je već u hajpu, a potpuno usijanje atmosfere će doživjeti tokom festivala, od 19. do 21. avgusta.

Ulaznice za ovaj muzički spektakl su sve do početka festivala dostupne po promotivnim cijenama od 15 eura za jednu noć ili 40 eura za sve tri noći festivala. Sve informacije o kupovini ulaznica, kao i druge korisne informacije o festivalu možete pronaći na sajtu festivala - www.thehype.me kao i na društvenim mrežama (@hype.hercegnovi).

(mondo.ba)