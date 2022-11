Izdominirala: Tejlor Svift osvojila četiri MTV EMA nagrade

Tejlor Svift je osvojila četiri MTV EMA nagrade, uključujući priznanje za najboljeg izvođača i najbolji video, a Hari Stajls, Niki Minaž i Dejvid Geta su takođe ponijeli trofeje na godišnjem događaju, koji je u nedjelju uveče emitovan uživo iz Diseldorfa u Njemačkoj.

Izvor: Shutterstock

Tejlor Svift je bila veliki pobjednik ovogodišnjih MTV evropskih muzičkih nagrada, pokupivši na nedjeljnoj ceremoniji četiri EMA nagrade, uključujući najbolji video, najboljeg izvođača, najbolji pop i najbolji video u dugom formatu za njenu desetominutnu verziju All Too Vell.

Napominjući da je video prvi „film“ koji je režirala, Sviftova je rekla da ju je to iskustvo naučilo „kako snimanje filma (može) biti prirodni nastavak mog pripovjedanja, baš kao i pisanje pjesama“, piše RTS.

Hip-hop superzvijezda Niki Minaž, francuski elektro di-džej Dejvid Geta i korejski dječački bend „Seventin“ takođe su poneli više trofeja na MTV EMA 2022, koji su u nedjelju uveče emitovani uživo iz Diseldorfa u Njemačkoj.

Minaž je osvojila trofej za najbolju pjesmu za Super Freaky Girl, kao i nagradu za najboljeg hip-hop izvođača. Geta je osvojio EMA za najbolju elektronsku numeru i najbolju saradnju, koju je podijelio sa američkom pop pevačicom Bebe Reksom za njihovu numeru I'm Good (Blue). Geta i Reksa su otvorili nedjeljni događaj.

Bend „Seventin“ je osvojio EMA kao najbolji novi izvođač, kao i trofej za najbolji prodor.

Britanska pop zvijezda Hari Stajls predvodio je nominacije u nedjelju, sa sedam, uključujući za najboljeg izvođača, najbolju pjesmu i najbolji video. Na kraju je morao da se zadovolji jednom MTV EMA za najbolju pjesmu.

Nagradu za najbolje rok izvođače je dobio engleski bend „Mjuz“. Primajući nagradu, frontmen grupe, Met Belami, posvetio je trofej i novi album benda „narodu Ukrajine i ženama Irana. Svi oni se bore za svoju slobodu dok mi večeras slavimo“.

Kloi je osvojila nagradu kao najbolji R&B izvođač, dok je korejska reperka Lisa osvojila trofej za najbolji kej-pop, a najbolji latino izvođač je brazilska kantautorka Anita.



Tejlor Svift je bila veliki pobednik ovogodišnjih MTV evropskih muzičkih nagrada, pokupivši na nedeljnoj ceremoniji četiri EMA nagrade, uključujući najbolji video, najboljeg izvođača, najbolji pop i najbolji video u dugom formatu za njenu desetominutnu verziju All Too Vell.



Napominjući da je video prvi „film“ koji je režirala, Sviftova je rekla da ju je to iskustvo naučilo „kako snimanje filma (može) biti prirodni nastavak mog pripovedanja, baš kao i pisanje pesama“.

Hip-hop superzvezda Niki Minaž, francuski elektro di-džej Dejvid Geta i korejski dečački bend „Seventin“ takođe su poneli više trofeja na MTV EMA 2022, koji su u nedelju uveče emitovani uživo iz Diseldorfa u Nemačkoj.



Minaž je osvojila trofej za najbolju pesmu za Super Freaki Girl, kao i nagradu za najboljeg hip-hop izvođača. Geta je osvojio EMA za najbolju elektronsku numeru i najbolju saradnju, koju je podelio sa američkom pop pevačicom Bebe Reksom za njihovu numeru I'm Good (Blue). Geta i Reksa su otvorili nedeljni događaj.

Bend „Seventin“ je osvojio EMA kao najbolji novi izvođač, kao i trofej za najbolji prodor.

Britanska pop zvezda Hari Stajls predvodio je nominacije u nedelju, sa sedam, uključujući za najboljeg izvođača, najbolju pesmu i najbolji video. Na kraju je morao da se zadovolji jednom MTV EMA za najbolju pesmu.



Nagradu za najbolje rok izvođače je dobio engleski bend „Mjuz“. Primajući nagradu, frontmen grupe, Met Belami, posvetio je trofej i novi album benda „narodu Ukrajine i ženama Irana. Svi oni se bore za svoju slobodu dok mi večeras slavimo“.

Kloi je osvojila nagradu kao najbolji R&B izvođač, dok je korejska reperka Lisa osvojila trofej za najbolji kej-pop, a najbolji latino izvođač je brazilska kantautorka Anita.



Nagrada u novoj kategoriji najboljeg metaverzuma pripala je kej-pop grupi devojaka „Blekpink“ za njihov koncert u popularnoj mobilnoj video-igri PUBG Mobile.

Rita Ora je bila domaćin dodjele EMA 2022. zajedno sa partnerom i rediteljem filma Tor: Ljubav i grom, Taika Vaititijem.

Spisak dobitnika:

Najbolja pjesma

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

Harry Styles - As It Was

Jack Harlow - First Class

Lizzo - About Damn Time

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Rosalía - Despechá

Najbolji spot

BLACKPINK - Pink Venom

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift - All Too Well (desetominutna verzija)

Najbolji izvođač

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

Najbolji novi izvođač

Baby Keem

Dove Cameron

Gayle

Seventeen

Stephen Sanchez

Tems

Najbolja saradnja

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - Staying Alive

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

Najbolji nastup uživo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Najbolji pop izvođač

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Najbolji kej-pop

BLACKPINK

BTS

Itzy

Lisa

Seventeen

Twice

Najbolji latino izvođač

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Najbolja elektronska muzika

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Najbolji hip-hop izvođač

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Najbolji rok izvođač

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Najbolja alternativa

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

Yungblud

Najbolji R&B

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Najbolji dugi video

Foo Fighters - Studio 666

Rosalía - Motomami

Stormzy - Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins tribute koncert, Wembley stadion, London

Taylor Swift - All Too Well (10-minutna verzija)

Tejlor Svift je bila veliki pobednik ovogodišnjih MTV evropskih muzičkih nagrada, pokupivši na nedeljnoj ceremoniji četiri EMA nagrade, uključujući najbolji video, najboljeg izvođača, najbolji pop i najbolji video u dugom formatu za njenu desetominutnu verziju All Too Vell.