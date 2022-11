Novi Avatar mora postati jedan od najgledanijih filmova svih vremena samo da bi bio na nuli

Režiser Džejms Kameru se nada da jedva čekate da pogledate nastavak filma Avatar - biće mu potreban svaki dinar.

Izvor: Youtube / Avatar / Screenshot

Bliži nam se premijera filma Avatar: The Way of Water, a očekivanja od novog filma su ogromna. Originalni film je postigao nevjerovatan uspjeh u bioskopima, zaradivši 2,9 milijardi dolara, zbog čega je i danas, 12 godina nakon premijere, najuspješniji naslov svih vremena.

Iako se ne zna tačan iznos budžeta koji je bio na raspolaganju režiseru Džejmsu Kamerunu za produkciju nastavka, nedavno je za GQ izjavio da je snimanje ovog filma bilo "vrlo je**no skupo". Kamerun je takođe otkrio da je rekao kompanijama Disney i 20th Century Studios da nastavak predstavlja "najgori poslovni slučaj u istoriji filma". Režiser veruje da će novi film "morati da bude treći ili četvrti film sa najvećom zaradom u istoriji. To je prag. To je nula".

Iza prvog dijela filma Avatar se na listi filmova sa najvećom zaradom širom svijeta nalazi Avengers: Endgame, koji je u bioskopima zaradio 2,7 milijardi dolara. Titanic, koji je takođe režirao Kamerun, nalazi se na trećoj poziciji sa zaradom od 2,1 milijarde dolara, a prate ga Star Wars: The Force Awakens (2,07 milijardi dolara) i Avengers: Infinity War (2,05 milijardi dolara) - ovo je jedinih pet filmova koji su uspjeli da zarade više od 2 milijarde dolara.

Biće vrlo interesantno videti kako će publika prihvatiti The Way of Water, pogotovo ako uzmemo u obzir da su mnogi požurili u bioskope da prvi dio pogledaju zbog tada revolucionarnog 3D iskustva - 72% prihoda originalnog filma Avatar je ostvareno na 3D projekcijama.

The Way of Water, koji će takođe biti prikazivan u 3D-u, koristi nekoliko najsavremenijih tehnologija snimanja filmova, uključujući nove kamere za podvodno snimanje, vještačku inteligenciju i algoritme, zbog čega bi treba da bude jedan od vizuelno najimpresivnijih filmova.

Ukoliko gledaoci masovno pohrle u bioskope, Džejms Kamerun planira da snimi još tri nastavka. Ako se to i dogodi, ne sumnjamo da će budžeti za ove nastavke biti jednako ogromni.