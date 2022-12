Milijarde sati gledanja: Ovo su najgledanije Netflixove serije svih vremena

Netflix je godinama krio podatke o gledanosti na tom streaming servisu, ali ove godine krenuli su objavljivati rang liste svojih najpopularnijih emisija i filmova, kao i globalnu listu svojih najgledanijih naslova svih vremena.

Rang liste se ažuriraju svake sedmice i poredane su prema ukupnom broju sati koje su pretplatnici proveli gledajući ih. Svrha ove liste je dati pretplatnicima uvid u najveće hitove na streaming servisu kako bi mogli otkriti nešto novo za gledanje.

Serijama i filmovima potrebna je stalna popularnost u mnogim zemljama kako bi dospjeli na najgledanije liste svih vremena. To znači da neke naslove možete vidjeti u Top 10 u Netflixovoj aplikaciji danima, ali još uvijek nemaju dovoljno sati gledanja da bi došli na rang listu najgledanijih svih vremena.

Gledanost se mjeri ukupnim satima gledanja

Na primjer, serija “The Recruit” ima 52.3 miliona sati gledanja u prva tri dana izlaska, međutim da bi došla na listu, treba imati gotovo pola milijarde sati, a čak i najpopularnijim emisijama i filmovima potrebno je više sedmica da skupe toliko sati. Serija “Wednesday” prikupila je više od milijardu sati gledanja u prvih 28 dana od objave pa je stigla na listu najgledanijih u 2022. godini.

Na popisu u nastavku teksta su Netflixove najgledanije serije temeljene na izvještajima o ukupnim satima gledanja u prvih 28 dana od objavljivanja naslova. No, ukoliko Netflix objavi jednu sezonu serije u dva dijela, odnosno na dva različita datuma, vrijeme gledanja broji se posebno za svaki dio.

Najgledanije serije svih vremena na Netflixu:

1. Squid Game (1. sezona) – 1.65 milijardi sati

2. 2. Stranger Things (4. sezona) – 1.35 milijardi sati

3. Wednesday – 1.2 milijarde sati

4. Dahmer – 856.2 miliona sati

5. Money Heist (5. dio) – 792.2 miliona sati

6. Bridgerton (2. sezona) – 656.3 miliona sati

7. Bridgerton (1. sezona) – 625.5 miliona sati

8. Money Heist (4. dio) – 619 miliona sati

9. Stranger Things (3. sezona) – 582.1 miliona sati

10. Lucifer (5. sezona) – 569.5 miliona sati

11. All of Us Are Dead – 560.8 miliona sati

12. The Witcher (1. sezona) – 541 milion sati

13. Inventing Anna – 511.9 miliona sati

14. 13 Reasons Why (2. sezona) – 496.1 milion sati

