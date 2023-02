Sloboda Mićalović nikad iskrenije o počecima karijere i svom imenu: Dva glumca odlučila da ne igra Zonu Zamfirovu

Sloboda Mićalović prisjetila se početka svoje karijere, ali i otkrila brojne nepoznanice o sebi.

Sloboda Mićalović gostovala je u emisiji "Kec na jedanaest" u kojoj je govorila o brojnim aktuelnostima iz svog profesionalnog, ali i privatnog života. Otkrila je po kome je dobila ime, ali i zbog čega su Dragan Nikolić i Vojin Ćetkovićimali presudnu ulogu u njenoj karijeri.

Popularna glumica, gostujući na televiziji K1, otkriva do sada manje poznate detalje iz života i karijere. Takođe, osvrnula se i na predstavu, kojom je, kako su mnogi rekli, zakoračila u novo poglavlje.

"Vremenom mi je jako smetalo moje ime, jer se niko nije zvao tako da ja znam, sem Slobode Trajković. Ona je bila vjerenica Ive Lole Ribara. To je jedna od najljepših i najtragičnijih priča u našoj istoriji. Žrtvovala je cijelu svoju porodicu, tako što su završili u gasnoj komori na, jer nije željela da oda položaj svog vjerenika, Ive Lole Ribara. Znala je da mu slijedi ubistvo, jer je on bio jedan ozbiljan revolucionar. Postoji i to čuveno pismo, zbog kog je meni tata dao ime, a baš je Kornelije Kovač, odnosno Korni grupa, opjevala tu pjesmu. Naslov pisma je 'Jedina moja, ne stiglo te ovo pismo'. To je posljednje pismo koje je on njoj uputio, misleći da će on nastradati, ali nažalost je prvo ona stradala. U znak te velike ljubavi, moj tata je igrao monodramu Ivo Lola Ribar, trista ili četiristo puta, a mi smo kao klinke nosile majicu 'Ivo Lola'. Mislio je, ako dobije sina da se zove Ivo, a ako dobije ćerku da se zove Sloboda, jer se moja Mirjana zove po sestri Ive Lole Ribara, sve je to nekako umreženo", ispričala je Sloboda u emisiji.

"Možda ta nepravda koja se desila Slobi Trajković, na neki način kroz mene živi, da za nju čuju neke naredne generacije. Nije ona tada umrla, naprotiv, nastavila je da živi kroz mene, što je meni posebno drago. Ja znam, da je jedno petnaestak djevojčica dobilo ime po meni, a one će se možda nekada raspitati ko je bila Sloboda Trajković i ja mislim da je tu misija ispunjena."

Sloboda potiče iz glumačke porodice, ali iako je njenim i Vojinovim ćerkama, zanimljiva njihova profesija, još uvijek sebe ne vide u glumi.

"Mojoj djeci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice. Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove djevojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako", kaže Sloboda i otkriva da su se njena i Draganina karijera dešavale nezavisno jedna od druge.

"Vjerujem da je ljudima nekada teško da povjeruju da je to tako. Ja sam se posavjetovala sa nekim starijim kolegama. Pripadam onoj generaciji, koja je ipak poštovala starije kolege i poštujem i dan danas. Željela sam da čujem iskustva. Svi su imali jedno mišljenje, a to je da svaka mora da se izbori za svoj put i da onog trenutka, kada ja njoj budem pružila ruku da joj pomognem, tog trenutka sam joj odsjekla noge. Samopouzdanje je jako važno u našem poslu, nešto da si sam uradio. Bilo je surovo, ali je Gaga izgurala sama i izborila se za svoje mjesto", kaže naša popularna glumica i dodaje da njena mlađa sestra, mnogo bolje pjeva od nje.

Uloga Vaske, obilježila joj je početak karijere, ali mali broj ljudi zna da je mogla da igra i Zonu Zamfirovu, ali da su presudnu ulogu u izboru imali Dragan Gaga Nikolić i njen sadašnji suprug, Vojin Ćetković.

"Ja duboko vjerujem u Šotrin izbor, iako sam u tom trenutku bila na drugoj godini Akademije i željela glavnu ulogu, kao i da mi se nešto dogodi i promijeni, tada nije bilo moje vrijeme. Vaska kada se pogleda, to je jedna epizodna uloga, nije čak ni velika, ali je ostavila trag, bila je efektna. Imala sam tu sreću da me ubode nešto što je moje. Mislim da uopšte nije pogriješio", rekla je Boba, a onda otkrila i anegdotu sa snimanja filma vezano za odabir glavne uloge:

"Tu je jedna divna anegdota, kada je Šotra pitao, Katarina ili Sloboda, koja od njih dvije da igra Zonu, Gaga Nikolić i Vojin, su tada presjekli da to bude Katarina", rekla je kroz osmjeh.