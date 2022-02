"Naš brak je napet": Sloboda Mićalović o životu sa Vojinom Ćetkovićem

Sve češća tema medija posljednjih nekoliko mjeseci su Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković.

Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović važe za jedan od najskladnijih parova, a nakon što je glumac poslije 13 godina progovorio o njihovom braku, progovorila je i lijepa glumica i otkrila detalje njihovog odnosa.

"Mislim da nikome nije jednostavno da održi brak i tu je potrebno da ozbiljno ulažete jedno u drugo, mnogo tolerancije i razumjevanja. Imam tu sreću da je Vojin stariji od mene deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i strpljiviji. On je taj koji često smiruje situaciju. Živiš sa cimerkom, pa se posvađate, a kamoli u braku. Naš je stabilan, nimalo nije dosadan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim i da je drugačije, bilo bi mi dosadno. Ako se dvije osobe nađu, kada je brak sklopljen iz ljubavi i Bog vas pogleda da ste jedno za drugo, onda ide mnogo lakše. Danas nije lako opstati u ovom ludilu gdje svi jurimo za najosnovnijom egzistencijom. Veoma je teško u sve to udjenuti ljubav i ne biti umoran za sve te stvari, ali uz razumjevanje supružnika postaje mnogo lakše", rekla je Sloboda.

Ona je zatim dodala da je osim velike ljubavi i razumjevanja i osjećanje ljubomore još uvijek prisutno u njenom i Vojinovom odnosu, doduše u mnogo manjoj mjeri nego na početku braka.

"Jesam ljubomorna, ali u granicama normale. Kada sam bila mlađa, to osjećanje bilo je jače. Ipak, vremenom sam shvatila da me to samo uznemirava i nanosi veliku štetu. S obzirom na to da mi je tata glumac, sjećam se mame kada je ranije govorila da nije ljubomorna jer je znala za koga se udaje. Meni je to odmalena usađeno i nemam takav problem. Bilo je situacija kada bih vidjela da se Vojin nekome dopada, ali uspjela sam da to okrenem u svoju korist - moj muž se i dalje nekome sviđa, još je lijep, ali je samo moj. Zaista mu vjerujem, kao i on meni. Naš posao je takav da moramo da se poljubimo ili zagrlimo s nekim i mislim da tu glavnu stvar igra povjerenje", zaključila je ona.

Vojin i Sloboda imaju kćerke bliznakinje Milu i Veru koje već imaju 11 godina.

