Freshwave objavio prve izvođače: Evo ko stiže u Banjaluku u avgustu

Na banjalučkoj tvrđavi Kastel od 10. do 12. avgusta održaće se jedanaesto izdanje Freshwave Festivala.

Izvor: Fresh Wave / Promo

Na listi izvođača koji su do sada potvrdili dolazak u Banjaluku su Indira Paganotto, Bart Skils, Javier Portilla, Mladen Tomić, Nebs Jack, Crni Cerak i Lacku, Sara Jo i Buč Kesidi!

Indira Paganotto potiče iz muzičke porodice, što joj je još od malih nogu omogućilo pristup različitim muzičkim žanrovima. Ispostavilo se da je to itekako imalo uticaj na nju, jer je sa nepunih 17 godina već objavila svoje prvo izdanje i to za label čiji je vlasnik bio čuveni DJ i producent Ian Pooley.

Nakon toga ređala su se izdanja i saradnje sa izvođačima među kojima su i Amelie Lens, Ben Klock, Adam Beyer, Flug, Dasha Rush, Oxia, Sven Vath, a doslovno prošlog vikenda objavljena je kolaboracija sa još jednom velikom techno divom – Ninom Kraviz, na numeri koja nosi naslov “White Horse”.

Uvijek korak ispred, Bart Skils se etablirao kao jedan od najpoštovanijih i najtraženijih svjetskih techno izvođača, a jedan od razloga za tako nešto su njegovi izuzetno napredni i muzički dobro konstruisani DJ setovi, koji lako osvajaju srca i najokorjelijih ljubitelja ovog zvuka.

Njegova izdanja i remiksi za Drumcode, 100% Pure, Tronic, Break Nev Soil, Cocoon i Rejected neke su od najsavremenijih numera koje su potekle iz njegove Holandije posljednjih godina. Njegova reputacija dala mu je priliku da kolaborira i sarađuje sa velikim imenima kao što su: Joris Voorn, Adam Beyer, Christian Smith, Nicole Moudaber, Kaiserdisco i Kollektiv Turmstrasse.

Ravno sa čuvenih densflorova Barselone, na tvrđavu Kastel, ovog ljeta, dolazi Javier Portilla, DJ i producent sa prepoznatljivim deep tech zvukom, kroćenim kroz različite stilove i muzičlke uticaje, koje ovaj artist neumorno oblikovao djelujući u rodnoj Kostariki, potom Madridu, zatim Londonu, San Hozeu i naposlijetku Barseloni, gdje je učvrstio svoj prepoznatljiv stil i počeo da gradi svoju muzičku karijeru u usponu. Havijer je pronašao novu bazu u Barseloni, a istovremeno počeo je da putuje svijetom kao pravi nomad DJ. Njegove avanture su ga odvele od Buenos Airesa do Rejkjavika, od Goe do Singapura, od Meksiko Sitija do Dubaija, od Šri Lanke do Njujorka i na sve krajeve planete. Nakon što je predstavio svoj harmonični i hipnotišući stil na nekim od najlegendarnijih festivala i klubova kao što su Burning Man, Envision Festival, Off Sonar, Cafe Del Mar i La Boite, ovog ljeta stiže na Freshwave!

Osim ove trojke veličanstvenih, ovog ljeta, uživaćemo u nastupima regionalnih zvijezda Sare Jo, Crnog Ceraka i fenomenalnih Buč Kesidi, koji su prošlogodišnjim nastupom na Live bini jubilarnog izdanja festivala, nivo kvaliteta live nastupa na Freshwave-u podigli za stepen više!

Nakon dobro poznate priče o uspjehu ovog dvojca i tri studijska albuma, Buč Kesidi i dalje krasi jak autorski potpis i pjesme koje osvježavaju sa orginalnošću i unikatnom, energičnom atmosferom.

Relja Despotović Seksi, Đorđe Bibić Biba, Andrija Đorđević Bandra i Miljan Rogošić Ourmoney su Crni Cerak, beogradska trep ekipa, čiji su bitovi i rime počeli da se slušaju preko telefona po gradskim ćoškovima, a sada širom najpopularnijih klubova u regionu i dijaspori.

Sa pjesmom "CC#2" za hit projekat "Južni vetar" reditelja Miloša Avramovića oborili su sve rekorde, a za debitantno filmsko ostvarenje reditelja Luke Mihailovića „Indigo kristal“, koji je trenutno u bioskopima, potpisuju kompletan soundtrack, koji po pregledima na društvenim mrežama bilježi nevjerovatne rezultate. Na najvećoj festivalskoj bini nastupiće sa gostom, odnosno kao Crni Cerak i Lacku.

Sara Jo, koja važi za jednu od najuticajnijih i svakako najtalentovanijih izvođača sa ovih prostora, pridružiće se imenima Faze 1 Freshwave Festivala 2023. i na tvrđavu Kastel donijeti talas glamura, jedinstvenog stila i fantastične energije. Uticaj kojeg ima na nadolazeće zvijezde nemjerljiv je i dovoljno govori o tome o kakvom se izvođači radi. Sara Jovanović svoju karijeru, koja je u konstantnom usponu, gradi kvalitetno i u saradnji sa najboljima, a posebna trešnja na šlagu su njeni nastupi u kojem ćemo, bez sumnje, uživati ovog ljeta i na tvrđavi Kastel.

Rezidenti festivala i u novoj dekadi su itekako dobro poznata regionalna imena u svijetu elektronske muzike Nebs Jack i Mladen Tomić!

“Uz inovative i spektakularne vizuelno-pirotehničke sadržaje, vrhunski kvalitet zvuka i najbolje bine, bogate sadržaje festivalskih zona, savremen festivalski kamp, ali i mnogobrojne turističke sadržaje grada na Vrbasu, nadamo se da ste spremni za novu dekadu i novo festivalsko iskustvo“, kažu organizatori.

Pogledajte kako je bilo prošle godine:

(MONDO)