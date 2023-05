DRUGO MJESTO NIJE DOVOLJNO DOBRO! Finac razočaran, Konstrakta šokirana - Lorin je učinila takmičenje NEPRAVEDNIM!

Ovogodišnja 67. Evrovizija završena je pobjedom Švedske koju je po drugi put predstavljala pjevačica Lorin, te još jednom donijela pobjedu svojoj zemlji, dok je drugo mjesto pripalu predstavniku Finske.

Izvor: RTS / Printscreen /YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest

Finac je, inače, u finalu dobio više glasova publike nego Lorin, ali je ona odnijela pobjedu jer je imala više glasova žirija. Mnogi tvrde da je glasanje žirija dogovoreno, te se pojavila i peticija kojom se predlaže ukidanje istog. Kako je Finska osvojila ubjedljivo najviše glasova publike, obožavaoci najprestižnijeg muzičkog takmičenja smatraju da su upravo oni i zaslužil pobedu.

Karja je privukao veliku pažnju pjesmom "Cha, cha, cha" ali i svojim nastupom i kostimom i ne krije razočarenje zbog gubitka. Na pitanje šta misli o Lorin i njenoj pobjedi, priznao je da bi volio da je na njenom mjestu.

"Ne znam, Lorin je pobijedila, dala je sve od sebe i pretpostavljam da zaslužuje pobjedu. Lorin je divna osoba, volim je i želim joj sve najbolje u nastavku karijere, siguran sam da ću je upoznati negdje uz kafu", rekao je Karja za finske medije, pa dodao: "Ali, naravno da sam razočaran jer nisam pobijedio. Volio bih da sam pobijedio Lorin, zašto da negiram to? Drugo mjesto je drugo mjesto i nije dovoljno dobro, ali šta da se radi".

Izvor: RTS / Printscreen

Članovi stručnog žirija iz čak 15 zemalja dodijelili su Švedskoj najveći broj poena i tako je odveli do pobjede. Finski predstavnik Karja, čiju su pobjedu na Pjesmi Evrovizije mnogi priželjkivali, od žirija je dobio samo 150 poena. Publika mu je dala čak 376 poena i lansirala ga na vrh liste, dok je Lorin dobila mnogo manje - 243 poena od birača.

Prošlogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta istakla je da je očekivala da će finski predstavnik imati veći uspjeh s obzirom na podršku koju je imao od publike i izrazila nezadovoljstvo što neki raniji pobjednici ponovo učestvuju na takmičenju.

"Postoji taj nesklad kako je publika glasala i onoga kako je žiri glasala. Finac je recimo bio miljenik publike i odnio je više poena, međutim, žiri je prepoznao Lorininu pjesmu kao nešto što zavređuje pažnje. Ja lično nisam ljubitelj toga da se neko ko je već pobijedio na Evroviziji tamo ponovo pojavi, budući da postoji ta pristrasnost publike u startu. To naravno dovodi do toga da to takmičenje više nije toliko fer", rekla je Konstrakta.

Pogledajte 05:17 "LORIN JE UČINILA TAKMIČENJE NEPRAVEDNIM, FINAC JE TREBAO DA POBEDI!" Konstrakta šokirana rezultatima Evrovizije: Postoji nesklad Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Srpski predstavnik, Luka Black, nastupio je hrabro na ovogodišnjoj Evroviziji, ali zauzeo je 24. mjesto od ukupno 26 zemalja koje su se takmičile te večeri. Ipak, Luka je uspio da se plasira u finale. Konstrakta je izrazila zadovoljstvo Lukinim plasmanom i istakla da je ulazak u finale bio postignuće samo po sebi.

"Mene su iznenadili rezultati. Ono što je super je da je Luka ušao u finale. To je i meni bio cilj prošle godine samo da se uđe u finale, pa ćemo poslije lako. Možda ćemo u nekim trenucima mislili i da ćemo i više da se kotiramo sudeći po tome kako je publika reagovala na Lukinu pjesmu i kako je bio podržavan u toj Evrovizijskoj zajednici. Mada sve u svemu mislim da smo se dobro predstavili i Luka je imao jako lijepe intervjue koje je uradio u međuvremenu. Ja sam zadovoljna, iako sam očekivala da će na kraju biti drugačiji raspored poena", rekla je Konstrakta.