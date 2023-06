OTKRIVENO KADA POČINJE ZADRUGA "ELITA"

Nova sezona rijalitija zvaće se Zadruga 7 ELITA, kasting je počeo i pregovori s potencijalnim učesnicima uveliko su u toku, a sada se oglasila i Dušica Jakovljević.

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, najavio je da uskoro kreće novi projekat pod nazivom "Zadruga 7 - Elita". Ovaj put sve će biti potpuno drugačije. Nagradni fond će se razlikovati, pa će ukupna suma biti čak 250.000 evra, te će pobjednik dobiti 100.000 evra, drugoplasirani, trećeplasirani i četvrtoplasirani po 50.000 evra.

Iako su diskvalifikovani učesnici Zadruge udaljeni iz gostovanja u emisijama "Narod pita" i navodno su na "crnoj listi, prema nezvaničnim informacijama došlo je do preokreta i jedna od njih bi mogla da se nađe u novoj sezoni. Voditeljka prethodnih sezona je otkrila kakva očekivanja imaju od Zadruge u narednim mesecima, kao i da rijaliti startuje od septembra, što do sada nije bilo javno objavljeno.

"Moja očekivanja kada je reč o televiziji Pink i kada je riječ o mom ličnom angažmanju su maksimalna. Znam da televizija Pink ništa ne prepušta slučaju i kada objavi da priprema novi projekat i kada objavi promene u svom produkcionom radu, ja znam da će to biti onako kako su rekli, i da su na to ozbiljno spremni jer smo televizija koja ne radi ništa na pola, niti objavljujemo nespremni nove stvari, tako da očekujem da publika bude prezadovoljna i da kažu: 'Ovo smo čekali sve vreme' i da smo nadmašli sve moguće Zadruge", započela je Dušica pa dodala:

"O kastingu ne bih, uvek sam sva moja očekivanja za kasting prepuštala produkciji koja to radi najbolje. Vidim da su svi jako zadovoljni, vidim da je fantastična energija na televiziji Pink, vidim da svi jedva čekaju taj septembar da to krene i da na tome i te kako svakodnevno rade bez prestanka, tako da znam da je pred nama vrhunski projekat koji će ponovo oboriti sve rekorde gledanosti i da ćemo svi mi dati sve od sebe da to tako i bude. Mi smo nekako na Pinku navikli da postavljamo standarde i da rušimo sopstvene rekorde i da nadmašimo sami sebe, a rejtinizi pokazuju da niko u tome ne može da nas prati i da nam niko nije čak ni blizu i ja znam da ćemo napravati najbolji projekat do sada, svaka karika u tom lancu funkcioniše besprekorno i apsolutno predano i posvećeno. Iako jako malo znam o tom projektu, osjećam tu energiju, pokretačku i tu energiju uspjeha, energiju onoga što nas zajedno sve vodi ka tome, da televizija Pink, kao jedna velika porodica koja funkcioniše pogledom, pa čak i mislima, čak i dok radimo i realizijemo svaku emisiju, tako da sam sigurna da nas čeka najbolja i najjača emisija do sada", zaključila je Dušica, a na mrežama se oglasio i bivši učesnik zbog kog je izbio neviđeni skandal i porukom mnoge naveo da pomisle da bi mogli da ga gledamo u novoj sezoni Zadruge.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 08:40 Dušica Jakovljević o Zadrugarima i današnjem incidentu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO/Pink.rs)