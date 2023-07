Najšarenija žurka: Sedmi BiH Color Festival ovog vikenda u Brčkom

Ovog vikenda u Brčkom počinje sedmi BiH Color Festivalna poligonu za obuku vozača.

Izvor: BiH Color festival

U petak, 28. jula i subotu i 29. jula u će nastupiti preko 25 izvođača elektronske, trap i hip hop muzike, a najistaknutiji od njih su Albino, Fox, Ajs i Timbe, Frenkie, Indigo i Kontra, Vandal Steve, Pessto, Erick Kasell i mnogi drugi.

Dražen Zimonjić, direktor festivala, kaže da u Brčko stižu brojni turisti, koji dolaze iz čitavog regiona, te da je na platformama za rezervaciju smještaja sve popunjeno za te datume.

"Jako je lijep osjećaj kada znaš da zbog tvog događaja dolaze hiljade ljudi sa svih strana u Brčko. Interesovanje je identično kao prošle godine, kada smo imali rekord što se tiče posjećenosti. Iskreno se nadam da će nas vrijeme poslužiti, kako bi festival protekao u što kvalitetnije. Vjerujem da se hotelijeri i ugostitelji veoma raduju našem festivalu“ rekao je Zimonjić i naglasio:

"Mi smo se spremili ove godine kao nikada do sada. 50.000 vrećica boje je zapakovano, ekipe su već na terenu i do četvrtka planiramo sve da završimo, ako nam vremenski uslovi to dozvole. Kampanja je krenula mnogo ranije i vjerujemo da će to uroditi plodom. Raspored bina je kao i ranijih godina, na istom mjestu gdje će ljubitelji mainstream zvuka moći uživati na glavnoj bini, dok će ekipa koja voli malo tvrđi zvuk, biti na Hammer Stejdžu" dodao je Zimonjić.

Glavna bina će i ove godine dobiti novi izgled i sigurno će izazvati oduševljenje posjetilaca.

"Naš festival je jedinstven, ne samo u BiH, već i u regionu. Najbliža država u kojoj se održava Color Festival, odnosno Holi Festival, je Grčka. Što se tiče strukture posjetilaca, zanimljivi smo i onima što imaju 5, ali i onima što imaju 55 godina“ zaključio je Zimonjić.

Kapije festivala se otvaraju u petak u 18 časova. Na ulazu ćete moći kupiti i dnevne ulaznice po cijeni od 25 KM.

