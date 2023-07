Nedostajanju je kraj: Demofest se vratio u velikom stilu (FOTO, VIDEO)

Nakon pet godina pauze, najveći regionalni festival za demo bendove, Demofest, vratio se sinoć u velikom stilu na banjalučku tvrđavu Kastel.

Odmah na početku da kažemo - nedostajao nam je. Iako se na tvrđavi cijelo ljeto održavaju različiti koncerti i festivali, Demofest je drugačiji. Po "vajbu", po atmosferi, organizaciji, ali i publici.

Tokom takmičarskog dijela programa, slušali smo deset demo bendova, a u finale su prošla četiri. U subotu se za vrijedne nagrade bore "Neki reperi", "The Restless Sea", "MISH" i "LoM".

Nakon proglašenja finalista, iskrene euforije onih koji su prošli, zbunjenih osmijeha i poneke suze radosnice, red je došao na revijalni dio programa.

Prve velike zvijezde koje nam je Demofest ove godine doveo su članovi britanskog elektro-pop benda Morcheeba, na čelu sa pjevačicom Skaj Edvards, koju prati Ros Godfri.

Ovaj dvojac je na Kastel donio zvuke pomalo zaboravljenog trip-hopa, a pjevačica čarobnog glasa plijenila je harizmom, osmijehom, ali i fantastičnom haljinom, za koju nam je otkrila da je sama kreirala. I kada već pričamo o modi, jednako nam se dopala i efektna narukvica-čuturica iz koje je Skaj nešto pila tokom kratkih pauza.

I baš kao u njihovoj pjesmi "Enjoy The Ride", uživali smo u muzičkoj vožnji kroz njihov bogat opus. Od "Sounds of Blue", preko "If You Like Lemonade", Blindfolded", pa sve do "Rome Wasnt Build In a Day", koju su izveli za kraj.

DUBFX, muzičar, beatboxer i DJ iz Australije nas je odličnim setom razmrdao i vratio u realnost. Inače, riječ je o Benjaminu Stanfordu, uličnom artistu iz Melburna koji za stvaranje muzike koristi isključivo besplatne i svima dostupne "semplove" i - sopstvena usta.

I na kraju - M.O.R.T. Sinjani koji su proslavili Demofest i koje je proslavio Demofest. Pobjednici iz 2013. godine u Banjaluku su se vratili kao ostvaren bend, sa bogatom diskografijom, ozbiljnim brojem kilometara koje su proveli na turnejama i velikim brojem nastupa iza sebe.

Džon i ekipa su možda sazreli muzički, ali je na sceni još uvijek vidljiva energija mladih pobunjenika, koji što glasnije žele da kažu ko su, šta su i šta hoće.

Summer Stage je ove godine smješten na ljetnoj pozornici i namijenjen je nešto mlađoj publici koja sluša trap. Đorđe, Hiljson Mandela, 30Zona, Sajsi MC, Tam, Spejs Noksi x Kene Beri i Nihil su nastupali prve večeri, a atmosfera koju su napravili govori da je pred našim očima stasala jedna nova generacija koja njeguje i poštuje ovaj zvuk i stil.

Pred nama je drugo festivalsko veče, kada ćemo saznati i druge finaliste, a u revijalnom dijelu programa nas čeka Laibach, Roni Size i Femi Kuti. Na ljetnoj pozornici će večeras nastupiti Vizelj, Sunshine, KOI KOI i Stereo Banana.

