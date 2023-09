Misterija neobjavljenog TRILERA GLOGOVCA: "Sve u vezi filma je veoma bizarno" - glumci ne znaju šta se sa njim desilo!

Film koji je okupio sam krem srpskog glumišta zajedno sa Nebojšom Glogovcem, nikada nije doživio premijeru!

Film "Apsurdni eksperiment" najavljivan je kao novitet, ne samo u produkcijskom i tehnološkom, već i u scenarijskom smislu, koji je na jednom mestu okupio velikane srpskog glumišta i stvorio jedan sasvim nov žanr kinematografije. Glumačka ekipa koja je snimala je apsolutno fantastična, na čelu sa Nebojšom Glogovcem i Srđanom Todorovićem, a pored njih tu su i: Branka Katić, Petar Božovic, Miloš Biković, Gordan Kičić, Mirjana Karanović, Sergej Trifunović, Nikola Đuricko, Vuk Kostić i mnogo drugih poznatih imena srpskog glumišta.

I sve to ne bi bilo ništa neobično da film nije najavljen da će se pojaviti 2015, a do dan-danas o njemu nema ni traga ni glasa. U međuvremenu je Nebojša Glogovac preminuo. Ukoliko bi se nekim čudom film pojavio, bila bi to još jedna, na neki način, poslednja glumačka bravura Glogovca. Podsjetimo, kada je slavni glumac preminuo 2018. godine u postprodukciji su bili filmovi „Južni vetar“, "Zaspanka za vojnike“ i „Apsurdni eksperiment“. Poslednji od ova tri filma nikad se nije našao pred gledaocima.

Film je režirao mladi režiser i scenarista, Boško Ilić, koji je duže vrijeme boravio u Americi, a došao je u aprilu 2014. u Beograd da bi snimio film koji je, kako je tada najavljeno namjenjen američkom tržištu. Snimanje se odvijalo na različitim lokacijama - u Savamali, na Novom Beogradu, garaži ispod Skupštine, a ove lokacije su uspjele da dočaraju dramatičnost koja se prožima kroz ciječi film. "Apsurdni eksperiment" ("The absurd scam") je triler sa dvjema pričama, gdje prvi dio čini priča o "Rajskoj prevari", a drugi predstavlja priču "Apsurdni eksperiment". Ove dvije priče imaju cilj da predstave realnost i surovost današnjeg vremena kroz simboliku i igru riječi. Likovi, koji se prepliću u ove dvije priče, sa jedne strane predstavljaju apsurd društva, koji na različite načine pokušava da ostvari takozvanu "savršenu prevaru", gdje svako svakoga vara zarad višeg cilja, koja predstavlja višu zaradu, ne mareći na žrtve koje moraju da se zbog toga podnesu, a svako ko uradi "eksperiment", tj. želi da promjeni društvo na bolje, biva izbačen iz sistema kao crna ovca društva.

Koncipiran je kao video igrica, gde svaka karika u društvu, od najviše do najniže, ima svoju ulogu u stvaranju savršenog vida prevare, ne znajuci ko-koga vara, a ko biva prevaren. Kako je tada najavljivao reditelj, njegov cilj je bio da predstavi društvo koje se zasniva na nepoverenju u današnje vrijeme, i da pokaže da živimo u svijetu koji je materijalno bogat, ali emotivno vrlo siromašan. Jedna replika u filmu kaže: "Mnogo je ljudi da bi svako bio čovjek". Uprkos pompeznim najavama da će postići veliki uspjeh u Americi, glumci iz filma ne znaju kakva je sudbina ovog ostvarenja.

"Nemam nikakve informacije šta se desilo sa tim filmom, davno smo to snimali", kaže Branislav Lečić, jedan od glumaca u filmu, a ni ostala ekipa koja je učestvovala u radu na ovom ostvarenju, ne zna zašto se film nikada nije pojavio. O ovom filmu govorila je nedavno i Mirjana Karanović.

"Nemam nikakvu informaciju o filmu već duže vrijeme. Sve u vezi sa tim filmom je veoma bizarno.Biću iskrena: svi koji smo radili na tom filmu, svi glumci, cijela ekipa - radili smo to isključivo zbog dobrih honorara. Scenario je za mene i za ostale bio potpuno nerazumljiv u smislu o čemu se radi, sta se dešava, ko su ti likovi.Pojavio se jedan mlad i zgodan dečko koji se predstavio kao producent i finansijer tog filma. Ne sjećam se njegovog imena, ali se sjećam da je bio menadžer nekom poznatom sportisti (bivši menadžer u to vreme). Ne znam kako ga je taj prilično autistični i bizaran mladi reditelj, koji nije ni završio neku školu za režiju (mislim da se bavio fotografijom), ubijedio da finansira film. Mislim da je, koliko se sećam šta mi je pričao, vjerovao da će film zaraditi mnogo para u Americi. Pokušala sam da izrazim svoju sumnju u to, ali on mi nije vjerovao, tako da sam odustala. Pomenuti menadžer je animirao Glogovca, a onda je Glogi pozvao sve nas i mi smo svi pristali. Snimanje je bilo isto bizarno. Stajali smo u nekim čudnim objektima izgrađenim u hali, u skoro totalnom mraku i govorili rečenice, a neki put se sasvim sporo kretali. Ništa mi nije bilo jasno, kao ni bilo kome drugom, ali smo izgurali to. Ja sam jedva čekala da se sve to završi i da idem kući", istakla je slavna glumica pre tri godine za "Noizz".

Branka Katić se tada, nakon karijere u inostranstvu, vratila u Beograd da snimi ovo ostvarenje. Reditelja filma, kome je ovo jedino ostvarenje, nije bilo moguće dobiti, ali kako nezvanično saznaje Blic, on navodno nije bio zadovoljan kako je montiran film, pa zbog toga nije bila premijera u jesen 2015, kako je prvo bilo najavljeno, a taj rok se stalno pomerao, pa je počela korona....

"Igrala sam sestru glavnog junaka. Scenario je bio veoma specifičan, potpuno drugačiji od svega što sam do sada radila i kao takav pobudio je moju radoznalost. Nismo imali prava imena do onoga što nam je bila funkcija u priči. Taj scenario, a nadam se i film, imaće snažan autorski pečat. Ovo je prvi film Boška Ilića, ali je bilo zaista fascinantno koliko je taj mladi reditelj imao istančanu viziju, i do kakvih detalja je išao u pravljenju tog stilizovanog svijeta", izjavila je tada za "Blic".

Na internetu ne postoji mnogo informacija o sudbini filma, ono što može da zagolica maštu je trejler iz 2015, ali prema šturim informacijama koje se pojavljuju na pojedinim sajtovima, vidi se da neko ažurira godinu premijere, pa tako na primer na Vikipediji stoji da će premijera biti 2023. godine. Bilo bi lijepo, ako ni zbog čega drugog, makar zbog Nebojše Glogovca.



