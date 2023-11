Saša Popović ugasio Cecu: Svetlana vikala na njega, naredio da je ISKLJUČE

Saša Popović iznervirao je Cecu kada je rekao da joj isključe mikrofon.

Takmičenje "Zvezde Granda" puno je iznenađenje, nova sezona donela je nove kandidate, novu scenografiju i nova pravila, ali jedna stvar uvijek ostaje ista - žiri koji obožava međusobno da se proziva i svađa. Nakon što je Saša Popović otjerao Cecu kući, došlo je do novog okršaja među njima.

Cecom Ražnatović pobejsnila je na Sašu Popovića jer joj nije dozvoljavao da da svoj komentar na takmičare. Taman kada je Ceca počela da priča, on je pritisnuo taster kojim označava da je njeno vrijeme za komentar isteklo.

"Čekaj, bre, da kažem, čovječe", viknula je Ceca, pa nastavila: "Baš me briga što me je ugasio, nije on glasniji od mene, ja sam pjevačica".

Tada je Popović namerno nastavio da provocira Cecu, pa je tražio da joj isključe mikrofon, što je nju razbjesnilo.

"Daj, bre, Saša, prestani da me zezaš", bijesna je bila Ceca, a Popović je popustio, pa je tražio da joj uključe mikrofon.

