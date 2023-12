Voditelj se smijao bolesnoj djevojci: Zbog njegove reakcije nastao SKANDAL (VIDEO)

Voditelj Kris Kuomo nije mogao da obuzda smijeh tokom razgovora sa influenserkom koja boluje od Turetovog sindroma!

Neočekivana reakcija voditelja Krisa Kuomoa iznenadila je mnoge, kada tokom razgovora sa bolesnom djevojkom nije mogao da obuzda svoje reakcije. On je ugostio popularnu TikTokerku Bejlin Dupri, koja koristi svoju platformu da bi edukovala ljude o bolesti od koje i sama boluje - Turetovom sindromu.

"Pa, ovo će biti nešto drugačije, ali je prelijepa demontracija pretvaranja bola u svrhu. Dvadesetjednogodišnja Bejlin Dupri, kojoj je dijagnostikova Turetov sindrom pre tri godine, ali se bori sa tim još od detinjstva, stanje se znatno pogoršalo tokom kovida", započeo je priču voditelj, "Čuli ste vjerovatno za Turetov sindrom, u pitanju je neurološko oboljenje i neurorazvojni sindrom koji podrazumijeva tikove, izlive besa, izraze lica, nekada nevoljne fraze usljed govora, i rijetko psovke i vulgarno ponašanje, ali nenamjerno", objasnio je on u uvodnoj riječi.

"Ova djevojka je prošla kroz mnogo toga, kao što se često dešava - ismijavali su je, mislili su da to radi namjerno, i njoj se sve to smučilo pa se okrenula društvenim mrežama da definiše sebe. Sada ima devet miliona pratioca na TikToku, a među njima su i moja djeca. Ona dokumentuje svoj život ne bi li edukovala ljude i objasnila im kako izgleda život sa ovim oboljenjem, i da pomogne drugima, da se ne bi stidjeli", objasnio je "ona kaže neke stvarno gadne stvari nenamjerno, i smijem se jer razumijem o čemu se radi, i zato me to ne pogađa. Ne psuje me namjerno, i u tome je velika razlika. Evo kako to izgleda", a zatim je uključena i Bejlin koja je voditelja najstrašnije "izvrijeđala".

"J*** se, j*** se Kris, izlaizile su psovke malde devojke, "J*** se ti mala kobasice, banana ti je u gu**ci, podmaži taj keskić ti debelo d**e!" bio je dio pogrdnih reči upućenih voditelju, između onoga što je pokušavala da kaže, neretko praćeno grimasama i tikovima.

Voditelj koji je obično ozbiljnog lica, nije mogao da sakrije smijeh tokom intervjua, pa je jedva uspio da povrati profesionalizam kada je čuo ove riječi. U jednom trenutku je čak morao da pokrije lice rukama. Djevojka se za to vreme borila sa izraženim tikovima, pokušavajući da objasni da se susreće sa mnogo zlih ljudi, koji joj upućuju komentare poput ovog "da žele da joj roditelji poginu u saobraćajnoj nesreći jer glumi ovo stanje". Kuomo je jedva uspio da "navuče" ozbiljno lice slušajući o problemu sa kojim se ova brucoškinja susreće od kada je postala poznata.

"Morala sam da imam policijsko obezbjeđenje ispred kuće jer su ljudi podijelili moju lokaciju, i rekli da će doći da mi zapale kuću". izjavila je Bejlin, dok je voditelj koji se konačno uzbiljio klimao glavom u znak negodovanja zobg pretnji koje prima. Pogledajte kako je sve izgledalao:

Od Turetovog sidnroma oboli 1,4 miliona djece i odraslih godišnje u Americi, prema izvještaju "Centers for Disease Control and Prevention." Duprijevoj je zvanična dijagnoza uspostavljena 2018. iako je pokazivala znake još od ranog djetinjstva. Stanje joj se pogoršalo tokom pandemije korona virusa. Kako NeyYork post navodi, simptomi se mogu pogoršati u visoko-stresnim situacijama i u slučaju anksioznosti, poput pojavljivanja u Tv programu. U dijelu prije samog intervjua, voditelj je priznao da je spadao među one koji su vjerovali da je devojka "sjajna komedijašica i glumica" koja glumi ovu bolest zbog pažnje.

