Prvo polufinale: Srbija bira predstavnika za Evroviziju

U Srbiji je počeo izbor predstavnika za Pjesmu Evrovizije koja će biti održana u maju ove godine u Švedskoj, zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjednici Lorin. Nastupiće 14 takmičara, a 8 najboljih će ići u finale koje se održava 2. marta.

U večerašnjem izboru gledaćemo nastupe nekadašnje predstavnice Srbije Konstrakte, ali i mnogih drugih koji su se već okušali na Pjesmi za Evroviziju.

Nova "lica" o kojima se posljednjih dana najviše pisalo su Anđela Ignjatović Breskvica i Martina Vrbos.

Slaven Došlo i Dragana Kosjerina vodiće gledaoce kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni, a u grin rumu sa takmičarima su Kristina Radenković i Stefan Popović.

Veče je otvorila Nevena Božović koja je pjevala pobjedničku pjesmu Šveđanke Lorin "Tattoo".

Večeras nastupaju:

Marko Mandić – Dno

M.IRA – Percepcija

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav

Martina Vrbos – Da me voliš

Filarri – Ko je ta žena

Breskvica – Gnezdo orlovo

Hristina – Bedem

Ivana Vladović – Jaka

Chai – Sama

Zorja – Lik u ogledalu

Kavala – Vavilon

Keni nije mrtav – Dijamanti

U studiju RTS-a na Košutnjaku postavljena je najmodernija scena sačinjena od LED scenske pozadine kao i podnog osvjetljenja, sa ukupnom površinom od 700 kvadratnih metara. Za režiju i kadriranje treću godinu zaredom koristi se CuePilot softver koji se godinama koristi i na samoj Evroviziji.

Direktan prenos svih takmičarskih večeri gledaoci i slušaoci će moći da prate na programima i digitalnim platformama RTS-a. Drugo polufinalno veče održaće se 29. februara, a finale 2. marta na kom će Srbija odabrati predstavnika za Eurosong u Malmeu.