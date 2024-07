Završen Garden Fest: Grše, Beogradski sindikat i Who See zapalili Ljetnu baštu u Prijedoru

Sinoćnjim nezaboravnim nastupima, koje su priredili headlineri, na bini prijedorske Ljetne bašte, završen je četvrti "Tuborg Garden Fest".

Ovogodišnji festival , koji je okupio deset bendova iz regije, završen je sinoć spektakularnim koncertom beogradskog "Mortal Kombata", koji ove godine proslavlja 15 godina postojanja i koji promoviše peti studijski album, koji su snimili početkom godine.

"Drago nam je što smo ovdje. Ovo je zaista veliki festival. Lijep prostor, mnogo mladih ljudi što je jako lijepo. Prvi put smo ovdje i nadam se da nije posljednji", poručio je Miloš Georgijević Gera, basista "Mortal Kombata".

Drugu festivalsku veče otvorio je prijedorski bend "Plan B", koji je predstavio publici svoje prve autorske pjesme.

"Bilo nam je fenomenalno. Odlično iskustvo, prvi put na velikoj bini. Zahvaljujem se organizaciji što su nas pozvali. Drago nam je da možemo sjediti u backstage-u sa velikim zvijezdama i što smo dobili priliku da promovišemo svoje autorske pjesme", rekao je Maksim Bojić, vokal i saksofonista benda "Plan B".

Nakon njih, binu je preuzeo hip-hop duo Who See, koji je više puta nastupao u gradu na Sani.

"Ovaj put nastupali smo u najranijem terminu od svih i opet je bilo mnogo publike i utisci su sjajni. Uzimam u obzir da postoji nešto što je globalno važno, a fudbal je uvijek važan. Evropsko prvenstvo se igra i usred utakmice Engleska - Švajcarska, ljudi su došli da gledaju Who See. Svaka čast za to. Presrećan sam", izjavio je Dejan Dedović Deda.

Najveći spektakl na "Tuborg Garden Festu" napravio je mladi hrvatski reper Grše, koji je je svojom nevjerovatnom energijom, u publici izazvao pravu erupciju.

"Iskreno, iznenađen sam da ovdje toliko ljudi zna moje pjesme i da je ovakva reakcija i energija publike. Šokiran sam pozitivno. Cijeli ambijent, cijeli "vajb", sve je na visokom nivou i baš mi je bio gušt učestvovati na ovom festivalu", poručio je on.

Opravdavši titulu najboljeg hip-hop benda u regiji Beogradski sindikat je publiku u Ljetnoj bašti doslovno raspametio, sa novim i starim pjesmama.

"Utisci su mnogo bolji nego što smo očekivali. Nije nas u Prijedoru bilo 12 godina i velika je stvar za nas što smo se vratili. Ovo je jako tvrda bina. Ovdje se čovjek mora dokazati. Mi smo dali sve od sebe i ostali smo bez daha", rekao je Ognjen Janković, te dodao da je ovo bila neka posebna publika.

"Kao da se izdvojio nevjerovatan kor publike i da su došli ovdje. Navikli smo mi na velike koncerte, ali vjerujte ništa slađe od nastupa pred ovolikom publikom, u ovakvom ambijentu, gdje možeš da vidiš i početak i kraj, gdje imaš konstantnu interakciju sa ljudima. To je uvijek posebno i inspirativno za nas kada planiramo da stvaramo nove pjesme", istakao je Janković.

Nekoliko hiljada ljubitelja urbane muzike prošlo je kroz festivalska vrata ispunjena fantastičnom energijom i pozitivnom atmosferom sa kojom započinjemo ljeto na najbolji način.

Podsjećamo, prijedorska publika, ali i publika, koja je došla iz svih krajeva regiona, na “Tuborg Garden Festu” u protekla dva dana imala je priliku vidjeti i čuti različite sadržaje za sve generacije. Prve festivaske noći nastupali su Detour, Kralj Čačka,Parni valjak, Mile Kekin i Sinhro.

“Ljetna bašta Prijedor bila je popunjena do posljednjeg mjesta. Vladala je fantastična i pozitivna energija od samog početka, do posljednjih taktova, tako da sa pravom možemo reći da je “Tuborg Garden Fest” nadmašio naša očekivanja. Ni sami nismo očekivali publiku u ovolikom broju”, poručili su organizatori festivala.

“Tuborg Garden Fest” je potvrdio i učvrstio svoju poziciju na festivalskoj mapi u regiji. Vidimo se i sljedeće godine!

