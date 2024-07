DVIJE SERIJE SE POSEBNO ISTIČU: Objavljenje nominacije za Emi nagrade, a ove godine napravljen izuzetak

Ove godine će se u dva navrata dodijeliti prestižne Emi nagrade.

Prva dodjela Emi nagrada ove godine održana je u januaru, i to zbog štrajka glumaca i drugih filmskih radnika prošlog ljeta. Nove nominacije za 2024. su upravo objavljene. Dodjela nagrada biće održana 15. septembra, a među nominacijama se najviše ističu dvije serije, FX-ove "Shogun", istorijska drama s 25 nominacija, i "The Bear" sa 23. Prošle godine, "The Bear' je osvojio 10 nagrada Emi, što je bilo najviše ikad za prvu sezonu serije.

Što se mreža i striming kanala tiče, na prvom mestu je Netflix sa 107 nominacija, slijedi ga FX sa 93, dok je na trećem mjestu je HBO (Max) sa 91 nominacijom.

Iako se ove godine već održala dodela nagrada Emi, i to u januaru, radilo se o izuzetku. Naime,zbog štrajka u Holivudu, dodjele su morale biti pomjerene. Ove godine je bilo i manje prijavljenih serija zbog odlaganja u produkciji koje je štrajk uzrokovao, pa se tako na popisu nominacija neće naći "House of Dragon", "The Boys", "Bridgerton", i druge, ali oni bi se trebali prijaviti za dodjelu nagrada sledeće godine, navodi Variety.

U nastavku pogledajte nominacije:

Najbolja dramska serija

"The Crown" (Netflix)

"Fallout" (Prime Video)

"The Gilded Age" (Max)

"The Morning Show" (Apple TV+)

"Mr. and Mrs. Smith" (Prime Video)

"Shōgun" (FX)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"3 Body Problem" (Netflix)

Najbolja humoristična serija

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Curb Your Enthusiasm" (Max)

“Hacks” (Max)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

"Palm Royale2 (Apple TV+)

"Reservation Dogs" (FX)

"What We Do in the Shadows" (FX)

Najbolja limitirana ili antologijska serija

"Baby Reindeer" (Netflix)

"Fargo" (FX)

"Lessons in Chemistry" (Apple TV+)

"Ripley" (Netflix)

"True Detective: Night Country" (Max)

Glavni glumac u dramskoj seriji

Idris Elba ("Hijack")

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Volton Gogins ("Fallout")

Geri Oldman ("Slow Horses")

Hirojuki Sanada ("Shōgun")

Dominik Vest ("The Crown")

Glavna glumica u dramskoj seriji

Dženifer Aniston ("The Morning Show")

Keri Kun ("The Gilded Age")

Maja Erskine ("Mr. and Mrs. Smith")

Ana Savai ("Shōgun")

Imelda Staunton ("The Crown")

Riz Viterspun ("The Morning Show")

Glavni glumac u humorističnoj seriji

Met Beri ("What We Do in the Shadows")

Leri Dejvid ("Curb Your Enthusiasm")

Stiv Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Šort ("Only Murders in the Building")

Džeremi Alen Vajt ("The Bear")

D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs")

Glavna glumica u humorističnoj seriji

Kuinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ajo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Maja Rudolf ("Loot")

Džin Smart ("Hacks")

Kristen Vig ("Palm Royale")

Glavni glumac u limitiranoj ili antologijskoj seriji

Met Bumer ("Fellow Travelers")

Ričard Gad ("Baby Reindeer")

Džon Ham ("Fargo")

Tom Holander ("Feud: Capote vs. the Swans")

Endru Skot ("Ripley")

Glavna glumica u limitiranoj ili antologijskoj seriji

Džodi Foster ("True Detective: Night Country")

Bri Larson ("Lessons in Chemistry")

Džuno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Vots ("Feud: Capote vs. the Swans") piše The Guardian.

