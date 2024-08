"Ostani đubre do kraja" napisao jednoj Biljani: Bora Čorba joj pročitao pjesmu u kafani

Kultna pjesma posvećena jednoj od najljepših Jugoslovenki

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Bora Đorđević, frontmen benda Riblja čorba, kultnu pjesmu koja se nalazi na albumu "Kost u grlu" iz 1979. godine, posvetio je Biljani Nevajdi, gimnastičarki i manekenki koja je važila za jednu od najljepših Jugoslovenki.

Bora je prvi put vidio Biljanu dok je svirao "Lutku sa naslovne strane". Desetak dana kasnije otišao je u Split, gdje ju je ponovo sreo, i potpuno poludio za fatalnom ljepoticom. Započeli su romansu, ali veza je pukla već poslije 6 mjeseci, kako je Biljana tada govorila, jer nikada nije mogla u potpunosti da mu vjeruje.

Nevajda je ubrzo odlučila da nastavi život u Sarajevu, te je pozvala Boru kako bi se oprostila od njega. Roker je tada, za šankom kafića u kome su se pozdravili napisao kultnu pjesmu.

Biljana je napustila Beograd zbog jednog Sarajlije sa kojim je dobila i dijete. Pjesmu je čula prije nego što je objavljen album "Kost u grlu" 1979. godine.

"Bilo je veče. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo Pod lipom da mi pročita pjesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pjesmi: 'Dok stoji za šankom djelimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete'. Sjednemo za sto i on mi, onako u cugu, iz svoje čuvene sveščice, u koju je zapisivao stihove, pročita: 'Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmiješi kada me vidiš, ostani đubre do kraja!'. U prvi mah mi je to 'đubre' zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to 'đubre' zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pjesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav potres u meni. Sjećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uošte me nije doticala", rekla je svojevremeno Biljana.

Ona je otkrila da je hladno reagovala na ove stihove zato što se u to vrijeme strašno zaljubila: "Nepuna dva mjeseca nakon te večeri otputovala sam za svojom ljubavi u Sarajevo. Nakon toga počinje jedan sasvim drugi život za mene. Zaboravila sam i Čorbu i sve što mi se u životu do tada dešavalo".

Biljana Nevajda je u svijet modelinga ušla 1968. godine, a prije toga se bavila gimnastikom. U svijet modelinga ušla 1968. godine, a prije toga se bavila gimnastikom. Trideset reklama snimila je u Sloveniji, a u Dubrovnik je putovala i do pet puta mjesečno.

Biljana Nevajda i dalje je u braku sa Sarajlijom zbog kog je ostavila Boru, a na Fejsbuku se može vidjeti kako danas izgleda:

(Žena Blic, MONDO)