Nalik susretu Šurde i Vesne: Ljubavna priča Siniše i Ljiljane Pavić bila je inspiracija za "Vruć vetar"

Scenarista Siniša Pavić preminuo je danas u 92. godini u svom domu u Vlasotincu, a iza sebe ostavio je suprugu Liljanu (89).

Izvor: Youtube printscreen / Stevan Kokeza

Ljiljana Pavić zajedno sa suprugom Sinišom godinama je stvarala najgledanije serije. Njihovu ljubavnu priču, čuveni scenarista iskoristio je da napiše scenu u seriji "Vruć vetar", otkrio je Pavić svojevremeno u ispovijesti za Kurir.



Višnja na Tašmajdanu

"'Višnja' je štampana 1966. I tri godine stajala je po uredničkim fiokama. Pisao sam je dugo, dotjerivao, prepravljao, u vrijeme kad sam se, uslovno rečeno, rastajao sa jednim periodom života. Taj roman je bio odjek mladosti, gimnazijskih dana bezbrižnosti i vedrine koja odlazi s nekim godinama. Bila je to knjiga o mojoj generaciji. Kako smo se zaljubljivali i razočaravali i mnogo maštali."

Izvor: YouTube/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

"Recenzent mi je bio Vasko Popa, urednik u 'Nolitu'. Pozvao me i rekao: 'Noćas smo je pročitali, Miloš Stambolić i ja. Imam samo jedan savjet. Uvijek pišite ovako. Vidi se da je ovo rukopis izašao iz vaše ruke, bez ikakvog 'izma'. Ostanite mu vijerni.' Obećao sam."

"Na neki posredan način taj roman me je doveo i do Ljiljane. Ona je knjigu pročitala u studentskom domu, i tako me upoznala prije nego ja nju. Kad sam je prvi put sreo u sudnici, bio sam u vrlo jadnom stanju. Tri mjeseca prije toga umro mi je otac, moj najjači emotivni oslonac u životu. Osjećao sam se beskrajno sam i opustošen. Kao delfin nasukan na obalu, nesposoban da se vrati u vodu ako ne naiđe plima da ga povuče", opisao je Pavić taj sudbinski susret sa budućom suprugom.

"Ali, naišla je ona. Pozvao sam je na kafu kod 'Malog Pariza'. Na toj kafi nikako da dogovorimo sljedeći susret. Ona je gledala u neki notes, pa je ispalo da ne može ni sutra ni u četvrtak, a onda sam ja folirao da ne mogu u petak, a u subotu je ona išla na put, i tako dalje, vrlo slično susretu Šurde i Vesne u 'Vrućem vetru'. Ipak smo se nekako usaglasili."

Izvor: Youtube printscreen / Stevan Kokeza

Velika snaga volje

"Ljiljana je bila i lijepa i izuzetno zgodna djevojka. Na taksi stanici vozači su trubili za njom. Ali se uskoro pokazalo da u njoj ima i onog nečeg što sam mislio da više neću naći. Najprije se pokazalo da ne umije da laže. I kad bi pokušala, brzo je odustajala. Nije joj išlo. Onda sam otkrio da se iza njene ranjivosti krije velika snaga volje, da će i veliku ljubav preboljeti ako nije obostrana. I, ono što je kod nje bilo vidljivo već poslije nekoliko susreta: velika dobrota. U spletu vrlo protivurečnih osobina, između osjećanja časti i jakog ega, s jedne, i sklonosti altruizmu i brige o tuđim nevoljama, s druge strane, uvijek bi preovladala želja da nekom pomogne. O tome je kod nje odlučivao karakter više nego ženska slabost i laka suza", opisivao je Ljiljanu Pavić.

Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal

"Kasnije, u Vlasotincu, njena majka Olga, sa kojom se u moj život vratilo mnogo one dobrote i spokojne razboritosti koje su otišle sa mojom majkom, i čiji je karakter naslijedila, ispričala mi je priču o starom, usamljenom i nepokretnom čovjeku kome je sređivala i čistila sobu. Još je bila djevojčica i, na putu do škole, obavila bi to".

"Moj dobri prijatelj Peda, kome niko nije valjao, pa ni ja, rekao mi je: 'Ako se ne oženiš Ljiljom, obična si budala.' Bila je to najvažnija i najbolja odluka u mom životu. Ljiljana je najzaslužnija, ili najviše kriva, što sam počeo da pišem za televiziju. Mislio sam da ću pisati isključivo knjige", ispričao je Pavić.

Prisetimo se još scena iz čuvene serije "Vruć vetar":

Vidi opis Nalik susretu Šurde i Vesne: Ljubavna priča Siniše i Ljiljane Pavić bila je inspiracija za "Vruć vetar" Ljubiša Samardžić kao Šurda - "Vruć vetar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Stevan Kokeza Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Stevan Kokeza Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Klasik TV Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Klasik TV Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Klasik TV Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Klasik TV Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Klasik TV Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Mondo Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Mondo Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Kurir/MONDO/Marina Cvetković)