Serija koja je od juče najpretraživanija u Americi: "NCIS: Origins" nas vraća na početak, ovo se čekalo!

Internet je eksplodirao nakon prve epizode, i za sada se seriji predviđa ogroman uspjeh.

Izvor: pritnscreen/youtube/TV Promos

Ukoliko ste bili ljubitelji, slobodno možemo reći, kultne kriminalističke serije "NCIS", konačno je došao trenutak da "zaronite" unazad i otkrijete sve iz prošlosti glavnog lika Leroja Džetroa Gibsa.

"NCIS: Origins" je šesta franšiza ostvarenja koje nas je godinama držalo prikovane za male ekrane, i takoreći prednastavak originalne serije koji se fokusira na ranu istražiteljsku karijeru glavnog junaka.

"U seriji, Gibbs započinje svoju karijeru kao novoimenovani specijalni agent u novoosnovanoj kancelariji NIS-a u bazi Kamp Pendleton, gdje zauzima svoje mjesto u surovom, šarenolikom timu kojim rukovodi surova legenda NCIS-a Majk Franks", najava je ostvarenja, a reakcije na prvu epizodu "Enter Sandman" nisu izostale.

"Godinama sam bio fan originalnog NCIS-a, ali nisam imao velika očekivanja od ove serije. Prednastavak serije starije više od 20 godina djelovao je rizično, i bojao sam se da ću biti razočaran. Prijatno su me iznenadile prve dvije epizode, uglavnom zbog likova. Bilo mi je drago da ponovo vidim Marka Harmona, čak i ako je to bilo samo na minut. Takođe, uživao sam gledajući Roberta Tejlora kao Gibsovog oca. Likovi u prednastavku su bili dosljedni originalnim likovima i dobro su odglumljeni. Gibs je i dalje čovjek od malo riječi, a Franks je i dalje politički nekorektni kauboj. Mariel Molina je odmah privukla pažnju. Do sada su glavne radnje bile prilično standardne u poređenju sa drugim sličnim serijama. Gibsova životna priča je ono što me je privuklo. Takođe se nadam da ću dobiti neku vrstu zaključka nakon što je Gibsov lik napustio originalnu seriju tako iznenada. Sve u svemu, serija je bila poznata na dobar način, ali i nova. Likovi imaju dubinu i dozu intrige", samo je jedan od mnogobrojnih komentara.

Dovoljno je i da kažemo da je "NCIS: Origins" juče bila najpretraživanija serija na internetu, a ocjene nakon prikazivanja su 8.2/10 za prvu epizodu, i 7.8/10 za nastavak "Enter Sandman 2", te ostaje da vidimo da li će opravdati ovoliki "hajp" i sa narednim epizodama.

Podsjetimo, NCIS (Pomorska kriminalistička istražna služba) formirana je 14. decembra 1993. godine kao rezultat rasformiranja svoje prethodne organizacije NIS (Pomorska istražna služba), usljed skandala "Tailhook" iz 1991. godine.

Tokom okupljanja mornaričkih pilota poznatog kao Simpozijum "Tailhook" (koje je organizovalo istoimeno udruženje) u Las Vegasu, desetine žena, uključujući civilne i vojne osobe, bile su se*sualno uznemiravane i napadnute od strane oficira i vojnog osoblja. Kao rezultat pogrešnih koraka u istrazi, karijere određenih pripadnika mornarice su uništene, neki su se rano penzionisali, drugima su izdate opomene (administrativna mjera, gdje se pismo stavlja u zvanični dosije oficira, a često se smatra negativnim materijalom za razmatranje za unapređenje ili dodjelu zadatka) ili su smijenjeni sa komande. Pored toga, Kongres je uveo novi zakon, a Ministarstvo odbrane je prepravilo Istražnu službu, pretvorivši je u nezavisnu organizaciju sa civilnim rukovodstvom (poznatim kao Direktor), a cijela struktura je civilizovana.

(MONDO)