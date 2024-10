"Kad zagrizeš tu jabuku, teško je živjeti bez njene slasti": Sofi Tarner o liku heroine podzemlja u seriji "Džoan"

Glumica kojoj je slavu donijela "Igra prestola" u intervjuu za TV Ekran govori kako je izgledao njen susret s najčuvenijom britanskom kradljivicom dijamanata Džoan Hanington.

Izvor: ITV / Planet / Profimedia

Britanska glumica i miljenica nacije Sofi Tarner, koja je popularnost stekla u kultnoj seriji "Igra prestola", ali i filmovima "Iks-men: Mračna Feniks" i "Stepenište," vratila se na male ekrane s kontroverznom serijom "Džoan".

Ovo je priča o najčuvenijoj britanskoj kradljivici dijamanata Džoan Hanington, poznatijoj pod nadimkom Kuma. Seriju, koja se na kanalu Epic drama emituje od 28. oktobra u 21 čas, režira dobitnik nagrada BAFTA Ričard Lakston, dočaravši nam ovu uzbudljivu, ali emotivnu priču, smještenu u živopisni ambijent Britanije osamdesetih godina prošlog vijeka - ere koju definišu hrabre modne tendencije, legendarna muzika i kulturne promjene.

U ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran, koji je dala u sklopu grupnog razgovora sa cijelom ekipom serije, Sofi Tarner otkriva kako je poslije Sanse Stark i živopisne, ali fiktivne "Igre prestola" doživjela lik i djelo žene koja je bila i ostala jedna od najvećih heroina londonskog podzemlja.

Izvor: ITV / Planet / Profimedia

Šta je presudilo da je zaigrate?

- Prijalo mi je to što imam priliku da glumim stvaran lik, pravu ženu. To je verovatno bio i glavni razlog što sam prihvatila rolu u ovom projektu. Od početka mi je bio privlačan taj Džoanin, gotovo pa nepristojan apetit za avanturu i izazove. Mnogi u ovoj seriji vide priču o kradljivici, ali mene su privukli svi oni razlozi zbog kojih je prihvatila takav život. Zbog požrtvovanosti prema ćerki došla je u iskušenje, i to joj je zauvek promenilo život. Džoan je, želeći da stvori novi svet za sebe i šestogodišnju ćerku Keli, odlučila da razvije bogat svet svojih alter ega, pomoću kojih je zavodila i usavršavala se u zanatu lopova, sve dok nije postala vrhunska kradljivica dijamanata.

Kako ste doživjeli Džoan, kao junakinju ili negativca?

- Obe strane svi nosimo u sebi. Ono što volim u Džoan jeste njen smisao za humor, način na koji je razgovarala s ljudima i to što se nikada nije pridržavala društvenih normi. Njen put je uzbudljivo istraživanje otpornosti, žrtve i snažne ljubavi majke koja je odlučna da obezbjedi bolju budućnost za svoje dijete. Za glumca lik kao što je Džoan predstavlja jedan od najuzbudljivijih izazova. Imala sam priliku da igram ženu titanijumskog samopouzdanja, ali satkanu od toliko bola i trauma.

Priča o Džoan jeste priča o uspjehu jedne žene u muškom svijetu. Jeste li uspjeli da se prepoznate u toj temi?

- Džoan je imala tu nevjerovatnu snagu i nepokolebljivu samouvjerenost, što je u to vrijeme bilo prilično rijetko, pa čak i društveno neprihvatljivo. Mogu da zamislim koliko je njen karakter za to vrijeme bio zbunjujući. Ona nije prihvatala odbijanje. Njen stav je bio da njoj pripada cijeli svijet. Donekle razumijem tu njenu opsjednutost dijamantima. Oni su simbol života kakav nikad nije imala, a kad jednom zagrizeš tu zabranjenu jabuku, teško je živjeti bez njene slasti. Volim njen citat: 'Kad bih mogla da imam sve dijamante ovog svijeta i svoju ćerku, to bi bio divan svijet.' Iz te rečenice shvatate njenu cijelu ličnost i nažalost, uvidite i zašto je ona žrtva sopstvene tragedije. Ako se u stvarnosti okrenete zločinu, teško da ćete moći da budete i idealan roditelj.

Zanimljiva je ta ljubav publike prema negativcima. Postoji li neka logika u obožavanju zločinaca?

- Uvijek su okolnosti te koje nekoga povedu na stranputicu. Kada pristanete na partiju pokera sa životom sa onim kartama koje su vam dodijeljene, morate je odigrati najbolje što umijete. Za negativce kao što je Džoan se navija, jer su njene namjere dobre. Kad neko to radi za svoju ćerku, ne možete ga kriviti. Istina je da će majka zbog djeteta otići i na kraj svijeta.

Imali ste priliku da upoznate pravu Džoan. Kakav je bio osjećaj?

- Bila sam tako nervozna. Govorila sam sebi: 'Ako joj se ne sviđa ono što sam uradila, sve ćemo snimiti iz početka.' Sve te misli vrtjele su mi se po glavi. Ali, u trenutku kad je Džoan ušla, samo je briznula u plač. Nismo ni rekli ništa kad je dodala: 'Savršeno je.' Bio je to veoma emotivan sastanak. Naučila sam mnogo toga upoznavši je. Dala mi je potpuno drugačiju perspektivu sebe. Naučila sam pomalo o njenoj drskosti, o toj magiji pomoću koje je dominirala prostorom, tonu kojim se obraća ljudima. Mogao si čuti iglu kako pada na pod dok je govorila. Djelovalo je kao da cijeli svijet vrti oko prsta. Riječ je o zaista nevjerovatnoj ženi," ispričala je Sofi Tarner koja se nedavno našla u žiži javnosti zbog razvoda od Džoa Džonasa.

Pogledajte kako izgleda prava Džoan Hanington:

(Kurir.rs / TV Ekran / MONDO)