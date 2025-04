Snima se rimejk kultnog filma "Tjelohranitelj": Svi se pitaju ko će zamijeniti Kostnera i Vitni Hjuston

"Tjelohranitelj" je bio jedan od najgledanijih filmova devedesetih, a iznjedrio je prijateljstvo između Kevina Kostnera i Vitni Hjuston, koje je trajalo sve do njene tragične smrti.

Izvor: Tig Productions / Kasdan Picture / AFP / Profimedia

Holivud nastavlja da snima rimejkove klasika, a sljedeći na redu je "Telohranitelj", film iz 1992. koji je stekao kultni status zahvaljujući Kevinu Kostneru i Vitni Hjuston.

Originalni "Telohranitelj" bio je svjetski hit, drugi najuspješniji 1992. godine, odmah iza Diznijevog "Aladina".

Izvor: Kasdan Pictures / Tig Production / AFP / Profimedia

Produkcijska kuća Warner Bros potvrdila je da je rimejk u pripremi, a projekt će predvoditi reditelj Sem Vrenč, poznat po dokumentarcu "Taylor Swift: The Eras Tour", uz scenario Džonatana Abramsa.

Prve najave o osvježavanju ovog blokbastera pojavile su se još 2021. kada je dramaturg Metju Lopez radio na scenariju, ali planovi su tada zapeli. Sada su čelnici studija Majkl De Luka i Pamela Abdi rešili da vrate priču o muzičkoj divi i njenom telohranitelju na velike ekrane.

Uprkos sedam nominacija za Zlatnu malinu, uključujući one za najgori film i glumce, osvojio je publiku, a muzika iz njega postala je najprodavaniji filmski album svih vremena. Posebno je ostao upamćen po Vitni Hjuston i njenoj nezaboravnoj izvedbi pjesme "I Will Always Love You", koja je učvrstila njen status muzičke ikone i produbila prijateljstvo s Kostnerom, a koja je puštena i na njenoj sahrani.

Whitney Houston - I Will Always Love You Izvor: YouTube

Kevinu je veoma teško pala njena smrt

Podsjetimo, Vitni Hjuston je preminula 2012. godine nakon što se slučajno utopila u kadi dok je bila pod uticajem narkotika. Imala je 48 godina. Vitnino tijelo pronađeno je u kupatilu hotela u Beverli Hilsu, Kalifornija. Prema izveštaju mrtvozornika, nije bilo znakova nasilja. Slavni glumac je držao govor na njenoj sahrani 2012. godine. On je se nedavno prisetio pjevačice i njegove bliske prijateljice, na svoj 70. rođendan. u objavi na mrežama.

"Ova fotografija me podsjeća koliko sam srećan što mogu da proslavim još jedan rođendan. Izgubili smo veliko svjetlo kada smo izgubili Vitni."

Izvor: Instagram

Još nema informacija o glumačkoj ekipi, a mnoge zanima hoće li nova glumica, koja će preuzeti ulogu pjevačice Rejčel Maron, pokušati da reinterpretira legendarnu pjesmu ili će se odlučiti za drugačiji pristup, kako bi izbjegla poređenje sa Vitni Hjuston.

Odgovor na to pitanje uskoro bi mogao da stigne, a publika s nestrpljenjem iščekuje kako će ovaj rimejk oživjeti priču koja je obilježila filmsku i muzičku istoriju.

