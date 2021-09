Lijepa influenserka udala se - za sebe! 

Kris Galera, model za donji veš i Instagram zvijezda iz Brazila, nedavno se udala za sebe!

Kris Galera, model za donji veš i Instagram zvijezda iz Brazila, nedavno se odlučila na veoma neobičan korak - udala se za sebe!

"Nije me bilo sramota, odlučno sam stala ispred crkve. Sama sam se našminkala i napravila frizuru. Svi su gledali u mene jer nisam imala mladoženju", rekla je ona o svom vjenčanju.

Na svom neobičnom vjenčanju, Kris je nosila bijelu haljinu veoma dubokog dekoltea, a imala je i bidermajer.

Iako "brak sa sobom" nije čest, postoji i naziva se sologamija, a cilj samaca koji se vjenčavaju sami sa sobom je da pokažu društvu da im nije potreban niko drugi da budu srećni.

"Većini ljudi se to svidjelo i bilo im je zanimljivo da gledaju. Misle da se šalim, ali stvarno sam odlučila da se udam za sebe, a neke žene su mi rekle da će i one to uraditi", ispričala je zgodna Kris, koja kaže da su joj se udvarale hiljade muškaraca preko društvenih mreža, te joj nudili i brak.

"Hvala, momci, nisam zainteresovana", glasio je njen odgovor na bračne ponude.

Zgodna Brazilka kaže da je odluku o udaji za sebe donijela nakon loših iskustava iz prethodnih veza, dodavši da "muškarci ne umiju da budu vjerni samo jednoj ženi, već ih žele nekoliko istovremeno".

"Volim da budem prioritet i ja sam samoj sebi prioritet", kaže odlučno.

Galera, koja je napustila mali grad u Brazilu i preselila se Sao Paolo, gdje je postala influenserka, kaže da nije potpuno odbacila mogućnost da nekada nađe muškarca sa kojim će se skrasiti.

"Nikada se neću razvesti od sebe, ali ako se i pojavi prava ljubav, poželeću da proživim to iskustvo. Staviću partnera na drugo mjesto, prvo je uvijek rezervirano za mene", poručila je.

Kris je odlučila i da posle vjenčanja odvede sebe na medeni mjesec u Pariz i London, kako bi sreća bila potpuna.

"Najzabavniji je bio osjećaj ispunjenosti i ponosa što sam se udala za sebe. Neću biti razočarana, voljeću sebe iznad svega i nikad neću iznevjeriti sebe", ističe ova djevojka.

