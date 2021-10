Spustite holesterol bez lijekova: Stručnjaci otkrili 5 navika koje prave razliku!

Evo koje navike u ishrani mogu da vam pomognu da brzo spustite povišen holesterol.

Izvor: EugeneEdge/Shutterstock.com

Promjenom navika koje će pomoći u snižavanju povišenog holesterola, takođe se smanjuje i rizik od srčanih bolesti i infarkta.

Povišen holesterol sve je češći zdravstveni problem, čak i kod mladih, a to vremenom može da dovede do brojnih zdravstvenih problema, kao i do povećanog rizika od srčanih bolesti, infarkta i rane smrti. Dobra vijest je da promjena nekih navika može da pomogne u snižavanju holesterola, a evo šta možete da uradite.

Započnite dan ovsenom kašom

Ovsena kaša je sjajan način da zdravo započnete dan.

"Beta-glukani su rastvorljiva vlakna koja se nalaze u ovsenoj kaži, a koja će uticati na LDL holesterol i pomoći vam da duže budete siti", kaže dijetetičarka Kristen Fleming.

Povećajte unos nezasićenih masti

Dok zasićene masti povećavaju nivo holesterola, dodavanjem nezasićenih masti u svoju ishranu postići ćete suprotan efekat.

"Nezasićene masti su zapravo dobre jer snižavaju holesterol i krvni pritisak, dok istovremeno daju tijelu energiju", kaže Fleming.

Ona ističe da namirnice koje sadrže omega-3 masne kiseline, poput lososa, tunjevina, orašastih plodova, biljnih ulja, takođe su i dobri izvori nezasićenih kiselina.

Unosite proteine biljnog porijekla

Ukoliko inače jedete dosta mesa, bilo bi dobro da u svoju ishranu uvrstite više proteina biljnog porekla, kako biste stavili povišen holesterol pod kontrolu.

"Vegetarijanski stil života ne samo da će vam pomoći da smršate, već i da smanjite nivo LDL holesterola", kaže dijetetičarka Fleming, pozivajući se na rezultate studije objavljene u Američkom žurnalu kliničke ishrane.

"Na taj način će se značajno smanjiti rizik od srčanih problema, poput povišenog pritiska i kardiovaskularnih bolesti", dodaje ona.

Povećajte unos vlakana

Ne samo da će vlakna pomoći da duže budete siti, već će dobro uticati i na nivo holesterola.

"Vlakna iz cijelih žitarica, pasulja, orašastih plodova, sjemenki, voća i povrća, pomažu u snižavanju holesterola i trebalo bi da budu dio vaše ishrane", kaže dijetetičarka Elijana Kaidenijan.

"Generalno, trebalo bi da unosite što više vlakana. Rastvorljiva vlakna su jako moćna jer utiču na apsorpciju holesterola u krvotok, vezuju se za holesterol u crijevima i sprečavaju njegovu apsorpciju", pojasnila je ona.

Probajte isprekidani post

Ako imate povišen holesterol, isprekidani post bi mogao da vam pomogne da ga brzo vratite u normalu.

"Preliminarne studije su pokazale da je isprekidani post strategija koja može da pomogne u snižavaju ukupnog i LDL holesterola, kao i u podizanju nivoa dobrog, HDL holesterola", kaže dijetetičarka Don Džekson Bletner, pozivajući se na studiju iz 2018. godine.

Ukoliko razmišljate o tome da probate isprekidani post, Bletnerova savjetuje da jedete tokom osam sati u toku dana, a preostalih 16 pijete samo vodu.

(MONDO)