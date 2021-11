Šta za vakcinisane znači novi soj korone: Jedna grupa ljudi je najzaštićenija od omikrona!

Stručnjaci dali svoj sud o tome koliko nas postojeće vakcine štite od novog soja korona virusa, nazvanog omikron.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novi soj korona virusa nazvan omikron predstavljen je kao jedna od potencijalno najopasnijih varijanti do sada jer ima više od 50 mutacija, od čega je više od 30 na takozvanom spajk proteinu, koji "gađa" većina vakcina. Da li to znači da vakcine neće djelovati na novi soj i šta to znači za one koji su primili revakcinu?

Prema riječima stručnjaka iz Velike Britanije, sve vakcine koje su trenutno dostupne u toj zemlji funkcionišu tako što "treniraju" imuni sistem protiv šiljastog (spajk) proteina korona virusa. To znači da vakcina koristi već zaraženu ćeliju i povezuje je sa ACE2 receptorom.

Iako novi soj korone ima dosta mutacija, naučnici smatraju da će antitela i T ćelije koje je organizam stvorio kao odgovor na prethodnu infekciju moći da nas zaštite i od nove prijetnje.

"Na prvi pogled se čini da je šiljasti protein novog soja zastrašujuć i mislili smo da će doslovno uništiti sva antitijela. Međutim, podaci koje dobijamo iz Južne Afrike bude nadu da vakcine ipak daju odgovor na virus koji ih napada, jer su uglavnom svi hospitalizovani nevakcinisani", rekla je profesorka imunologije u Londonu, Deni Altman.

Ona dodaje da T ćelije mogu da prepoznaju i napadnu zaražene ćelije davajući uputstva B ćelijama da stvaraju antitela.

"Vjerujemo da T ćelije mogu da vide razlike između novih i starih varijanti korona virusa i da djeluju na mnogo više mutacija nego što se smatralo na samom početku", rekla je ona.

Stručnjaci kažu da potpuno vakcinisane osobe mogu da se zaraze delta sojem korone, ali da su šanse za to tri putanja manje nego kod nevakcinisanih i da su šanse za preživljanje kod vakcinisanih devet puta veće.

"Mislim da je ishod omikron varijante otupljivanje, a ne potpuni gubitak imuniteta", smatra imunolog Pol Morgan i dodaje da antitijela koja su stvorena protiv drugih varijanti mogu biti efikasna.

"Iako su antitijela donekle dobra zaštita, vakcinacija je i dalje broj jedan. Zato je treća vakcina uvijek dobra ideja. Što jači imunitet, to je bolje za organizam".

Dejvid Metjuz, profesor virusologije ističe da revakcinisani, koji su preležali delta soj korona virusa, imaju najbolju zaštitu od nove varijante.

"Vaš organizam i imunitet su toliko snažni da postoji velika mogućnost da vam nijedna nova varijanta korona virusa ne može ništa", kaže prof. Metjuz, dodajući da su najveća briga nevakcinisani.

"Ako su pojedini stručnjaci u pravu kada kažu da će se nova varijanta brže širiti od delte, plašim se da će virus pronaći nevakcinisane i smjestiti ih u bolnice, a to je ono što će pokrenuti zaključavanje jedne države", upozorava.

Penzionisani konsultant za kontrolu zaraznih bolest, Piter Ingliš, kaže da ipak nije sve izgubljeno i da ima nekih razloga za optimizam.

"Ljudi koji su primili dvije ili tri doze će zasigurno biti zaštićeni. Ali još uvijek nemamo dovoljno informacija da naširoko razgovaramo o nekim stvarima. Optimizam mi budi lijek protiv korona virusa, odnosno molnupiravir na koje bi omikron trebalo da reaguje. Ovaj lijek je najefikasniji kada ne postoje određe naznake da je osoba bolesna, tada bi trebalo da nudi visoki nivo zaštite", kaže Ingliš.

"Ono što mi najviše uliva nadu su, naravno, vakcine koje mogu da se modifikuju i naprave tako da odgovaraju omikron varijanti. Postoji velika vjerovatnoća da će vakcina sa antigenima prilgođena novom soju stići realativno brzo, odnosno za nekoliko mjeseci. Omikron je samo još jedna neravnina na putu koji nas vodi na kraj ove priče sa pandemijom, ali to ne znači da je neravnina mala, već da moramo svi zajedno da se potrudimo i zaobiđemo je. Što više vakcinisanih, to je veća mogućnost za to", poručio je.

(MONDO)