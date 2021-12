Poveo je ćerku do oltara, a onda je sve zaustavio: Kad su vidjeli šta je ovaj tata uradio, svi na vjenčanju su zaplakali

Video koji se postao viralan i raznježio mnoga srca. Ovu mladu su do oltara ispratili otac i očuh, a pogledajte i kako...

Izvor: Tiktok/printscreen/griffithk5

Potez jednog tate na ćerkinom vjenčanju oduševio je milione korisnika TikToka, a oni koji su svemu prusustvovali nisu mogli da zadrže suze.

Kada se spremala za svadbu, Kelsi Grift sigurno nije očekivala da će snimak sa ceremenije postati viralan i nešto što će se danima komentarisati na mrežama. Kako su mnogi korisnici Interneta rekli, nešto emotivnije i plemenitije nisu vidjeli u svom životu.

Prva scena koja se vidi na snimku jeste kako Kelsi u prelijepoj vjenčanici vodi otac ka olatru. Međutim, kad je sigao do prvog reda stolica na kojima su bili smješteni gosti, on zastaje... Pruža ruku muškarcu i dok svi misle da se samo pozdravljaju, on ga zapravo poziva da im se pridruži...

Taj drugi muškarac je Kelsin očuh za koga je njen otac smatrao da je red da mu se pridrzuži u ovom emotivnom činu, jer i on zaslužuje tu čast da predamladu budući da je uz njega odrasla i jednako je dio njenog života. Njen otac je ovim pokazao da su mu sreća i dobrobit njegove ćerke iznad svega i tako svima udijelio najbolju lekciju o roditeljstvu.

Snimak iz drugog ugla prikazuje raznježene goste, a među zvanicama nije bilo osobe koje nije zaplakala.

Pogledajte 01:00 Devojka sa ocem i očuhom na venčanju Izvor: Tiktok/griffithk5 Izvor: Tiktok/griffithk5

Ovaj dirljivi snimak ima skoro šest miliona pregleda a komentari oduševljenja su se samo nizali. Mnogi pratioci su pohvalili tatin gest i izrazili divljenje njegovoj ljudskoj veličini. Neki su napisali da mora da ima divnog očuha i da je srećna što ima dvojicu divnih muškaraca kraj kojih je odrastala.

