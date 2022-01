Tri vrste povrća koje najviše goji: Stalno ga jedemo, a od njega nam raste stomak

Stručnjaci upozoravaju da na ove tri vrste povrća pazite, ako pokušavate da smršate.

Izvor: L-N/Shutterstock.com

Svaki nutricionista reći će vam da jedete više povrća i voća, kako biste bili zdraviji, ali i kako biste liniju doveli u red. Ono što je sjajna stvar kod povrća je to što je puno hranljivih sastojaka, a uglavnom ima malo kalorija, te je zato sjajno za one koji paze na kilažu.

Međutim, nisu ni sve vrste povrća jednako dobre u tom smislu, a studija objavljena u časopisu PLOS Medicine 2015. godine otkrila je koje vrste ovih namirnica najviše goje.

Naučnici sa Univerziteta Harvard su do 1986. do 2010. godine ispitivali navike u ishrani više od 133.000 odraslih Amerikanaca, starosti od 25 do 75 godina. Bilježili su šta jedu, svake dvije godine su mjerili kilažu, a na kraju su došli do zaključka o povrću koje najviše goji.

Ljudi koji su jeli skrobno povrće, tj. kukuruz, krompir i grašak, bili su skloniji gojenju.

Uprkos tome što sadrže dosta nutrijenata poput kalijuma, gvožđa i vlakana, skrobno povrće ima i veći glikemijski indeks, što znači da dovode do većih i češćih promena nivoa šećera u krvi, za šta naučnici smatraju da doprinosi gojenju.

Od ove tri vrste skrobnog povrća, ispostavilo se da kukuruz ima najgori efekat. Naučnici tvrde da je ova namirnica vodila do dodatnih 0,9 kilograma tijelesne težine za svaku porciju pojedenu dnevno. Kada je riječ o krompiru, svaka dodatna porcija dnevno dovodila je do plus 750 grama tijelesne težine, a porcija graška do dodatnih 450 grama.

Rezultati studije, naravno, ne znače da ne treba da jedete ovo povrće, već prosto, da obratite pažnju na porcije i na to koliko često ga jedete, ukoliko pokušavate da smršate.

