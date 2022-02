Koliko alkohol goji i da li ćete smršati ako ne pijete? Odgovor nutricionista će vas iznenaditi

Koliko alkohol goji, i da li mršavljenje počne čim spustimo čašicu, objašnjavaju nutricionisti!

Već znamo da je prekomerna konzumacija alkohola loša za organizam, da utiče i na potenciju, a mnogi koji povremeno uživaju u čašici omiljenog pića pitaju se - koliko alkohol goji? I da li ćemo smršati ako prestanemo da ga konzumiramo? Odgovor na ovo pitanje je kompleksan, slažu se i doktori, i nutricionisti.

"Često se dogodi da neko prestane da konzumira alkohol, ali ostane na istoj težini ili čak dobije koji kilogram", navodi profesorka psihijatrije na Univerzitetu Bran, Ana Abrantes.

"Mnogi ljudi misle da će prestati da piju i odjednom dobiti pločice na stomaku, ali stvar ne funkcioniše baš tako", objasnila je nutricionistkinja Samner Bruks. Način na koji tijelo procesuira alkohol i hranu, genetika i mnogi drugi faktori utiču na to da li ćemo smršati ako ne pijemo alkoholna pića.

Tijelo "vidi" sendvič kao gorivo za energiju, podršku funkcijama organa ili izgradnju mišića. Naš organizam nema takav stav prema alkoholu, jer ne prepoznaje njegovu funkciju. Zato će, kada pijemo, metabolizam prioritet dati obradi i izbacivanju alkohola, a nutrijente unete kroz hranu će skladištiti kao masti. Posljedica konstantnog konzumiranja alkohola dovešće do toga da se i on skladišti u obliku masnog tkiva. Kada prestanemo da pijemo, telo će moći da se posveti metabolizmu korisnih unijetih supstanci i sagorijevanju masnoće, ali se to neće desiti preko noći.

"Čak i pauza u konzumiranju alkohola daće sistemu za varenje šansu da se zaliječi od nanijete štete i bolje apsorbuje nutrijente. Zbog toga je moguće da se ugojite, a to će značiti da tijelo postaje zdravo. Često imamo pogrešnu sliku o tome da ako mršavimo, postajemo sve zdraviji, ali u ovom slučaju nije tako", navodi Bruksova.

Ljudi koji često piju imaju i nizak šećer, što se može zadržati nakon što prestanu da piju i onda će češće biti gladni. Takođe, osobe koje ograniče ili obustave unos alkohola možda će osjećati potrebu za slatkišima, jer šećer i alkohol proizvode dopamin, hemijsku supstancu koju naš mozak vezuje za osjećaj uspjeha i nagrađenosti.

Dakle, ako mislite da previše pijete, trebalo bi da smanjite unos alkohola ali nemojte se iznenaditi ako to ne dovede do "čudesnog" mršavljenja. Zadržavanje težine na istom, ili čak dobijanje kojeg kilograma, samo će značiti da niste ni znali koliku ste štetu nanosili tijelu, i da se ono sada opet vraća u normalu.

