Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka obožava uske haljine i često prati posljednje modne trendove.

Izvor: Profimedia/Instagram/sabalenka_aryna/Printscreen

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka (24) je nova šampionka Australijan opena 2023. Arina je nakon velikog trijumfa izjavila da vjeruje da joj je sudbina donijela grend slem titulu, iako je šampionski pehar dobila bez imena svoje države. Navikli smo da je viđamo u sportskim izdanjima, na terenu pokazuje agresivni stav dok igra tenis, a upravo zbog toga je istetovirala tigra na ruci.

"Mislim da sam imala 18 godina i moji roditelji nisu znali za tetovažu. Kada su je vidjeli prvi put, moj tata se smijao, ne znam zašto, ali mama nije razgovarala sa mnom nedjelju dana. A onda je rekla:

'Nadam se da je prva i poslednja', a ja sam rekla: 'Da mama, to je prva i posljednja', a onda sam se okrenula i dodala: 'Nadam se', ali ona to nije čula. Rođena sam u godini tigra i ponekad na terenu moram da se sjetim tigrova i da se borim do kraja", rekla je Arina koja van terena doslovno može da parira top modelima.

Arina obožava da nosi elegantnu garderobu, pa njeni pratioci mogu da je vide u uskim haljinama, prozirnim odjevnim komadima i odjeći koja ističe obline. Više puta je dobijala titulu najzgodnije teniserke na svijetu, a fotke u bikiniju to i dokazuju. Kada nije na terenu, teniserka kaže da je sasvim "normalna osoba".

Vidi opis ŠAMPIONKA AUSTRALIJAN OPENA JE VAN TERENA BOMBA! Parira svjetskim modelima, a mnogi ne mogu da je prepoznaju (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Ja sam kao dvije različite osobe na terenu i van terena. Na terenu moram da budem fokusirana i ozbiljna da bih dala sve od sebe i odigrala svoju najbolju igru. Ali van terena, pokušavam da budem opuštena, da se smijem, zabavljam. Kao normalna osoba", rekla je.

(MONDO)