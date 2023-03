Svadbeni običaj "prika": Ovo mora da uradi svaka djevojka koja želi da se uda u Grčkoj

Da li znate šta znači grčki običaj "prika" i kakve on ima veze sa nekretninama?

Svaki narod određuju zasebna kultura i običaji. Kada je riječ o svadbenim običajima, kod nas ih, u zavisnosti od podneblja ima "mali milion". A kada je u pitanju još jedan pravoslani narod, tačnije Grci, neki običaji bi mogli da posluže kao pravi primjer i drugim narodima, ali i da utiču na ostale životne aspekte.

Jedan od njih je i "prika". Da li ste nekada čuli za njega? Na sajtu "Grčki kutak" koji vode tri grčke snajke iz Srbije, objavljen je tekst koji upravo prikazuje značenje ovog običaj o kojem se ne priča baš mnogo...

Tekst pod naslovom "Grčki običaji – Šta mora da ima svaka djevojka da bi se udala u Grčkoj" prenosimo vam u cjelosti:

"Prije neki dan na pauzi na poslu poveo se razgovor: grčki običaji i običaji kolega iz drugih zemalja. I dok je koleginica iz jedne arapske zemlje objašnjavala kako je, kad se uda, muž obavezan da kupi kuću, namještaj i svu novu garderobu budućoj supruzi, u prikrajku je stajala jedna Grkinja i kroz šalu prokomentarisala: "Kod nas sve suprotno". Razgovor se nastavio njenim objašnjavanjem da se u Grčkoj, naime, očekuje da žena ima kuću, u kojoj će, kada se uda, živjeti njen muž i djeca. Dakle, nekretnina u Grčkoj je ženina obaveza. Malo zbunjena, koleginica je počela da ispituje okolo koleginice Grkinje imaju li zaista svoj stan ili kuću, kao miraz kada se udaju? Njih tri, četiri koliko ih je bilo u blizini su odgovorile pozitivno.

Grčki običaji – Da li nekretnina u Grčkoj znači srećan brak?

Kada sam se doselila u Grčku, često sam čula reč "prika", koja je bila neobavezan dio svake šale na račun muško-ženskih odnosa. Prika je u stvari naš miraz i zaista, kada sam malo razmislila i pogledala ljude oko sebe, shvatila sam da stvarno dosta muževa ustvari živi u nekretnini koje su žene donijele u miraz. Počevši od mog svekra koji živi u kući moje svekrve, pa na dalje…

Kada se rodi žensko dijete, roditelji odmah razmišljaju o priki. U Grčkoj je to dio tradicije. Ovo se praktično smatralo obavezom sve do 1981, kada je ova obaveza ukinuta. Žena je, naime, kao poklon za brak, mužu trebalo da kupi nekretninu u Grčkoj u kojoj će oni kao par da žive nakon zaključenja braka. To ne mora da bude loše – ako jednog dana stvari krenu po zlu, zna se ko će morati da ode. S druge strane, kada imate žensko dijete, da li su za to krivi grčki običaji ili ne, unaprijed morate da mislite da ćete jednog dana morati da iskeširate za stan koji će joj trebati da se uda. To je i dan danas tako, pa se veoma često dešava da roditelji već po rođenju prave planove o kupovini stana ili kuće. Ono što se često dešava sa djevojkama koje recimo nemaju svoj stan u trenutku udaje je da joj roditelji daju novac za kupovinu nekretnine. Doda malo i muž i sve se dobro završi.

Razlog za ovaj običaj, dakle da nekretnina u Grčkoj treba da bude dio prike, objašnjavan je time što su ženske osobe osjećajnije i ranjivije, i možda neće moći jednog dana da nađu posao. Iz tog razloga, imaće jednu vrstu sigurnosti i kuću koja će biti njihova, pa neće morati bar da plaćaju kiriju. Takođe, grčki običaji su tu da ostanu, a oni kažu da ako ženske osobe imaju svoju kuću, privući će i boljeg mladoženju. Veoma je važna i veličina nekretnine, pa da bi, kako grčki običaji kažu, ostavila utisak na muževljevu familiju, buduća mlada treba da ima bar tri sobe (jednu dnevnu i dve spavaće) i da bude skroz opremljena.

Miraz ili prika: Lijepo ali skupo zadovoljstvo

Zna se da nekretnina u Grčkoj zauzima veoma važno mjesto i da su njihovi domovi s pažnjom sređeni, često stvarima koje su za naše shvatanje jako skupe. Ovde ne govorim o nekakvim markama, već o cijenama namještaja koje su u Grčkoj, preciznije u Atini jako visoke za naša shvatanja. Postoji opcija Ikea i ostalo. Ako želite ostalo, boga mi ćete to morati i da platite. Još uvijek ne mogu da zaboravim kupovinu bračnog kreveta i dušeka prije nekoliko godina i moj šok kada sam u jednoj prosječnoj prodavnici čula cijene i odmah izašla napolje. Skoro se poveo razgovor o kupovini ugaone garniture. Koga god smo pitali, rekao je da je cijena za neku ok garnituru oko 2000 evra, a bilo je onih koji su i tu cijenu smatrali niskom.

Da li su grčki običaji doveli do promena na tržištu nekretnina? Da li zbog ovog običaja ili nečeg drugog, devet od 10 Grka ima nekretninu u vlasništvu, što je po nekim istraživanjima najveći procenat u Evropskoj Uniji.

E sad, šta se dešava s nama koje dolazimo iz inostranstva pitate se? Pa do sad nam niko nije tražio priku, ali istina je da znaju da se našale na naš račun, nabrajajući njive koje imamo u selima ili stanove naših roditelja u gradovima, za koje se nadaju da ćemo jednog dana naslijediti i postati milijarderke.

Dakle, dragi momci koji ste zainteresovani za ženidbu, pravac Grčka, ali prije nekog ozbiljnijeg koraka provjerite šta kažu grčki običaji i obavezno pitajte damu za priku, da vidite da li vam se selidba isplati."

