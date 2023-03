NAJBOLJE OBUČENU ŽENU SVIJETA OPKOLILI PROLAZNICI! Zendaja nikad provokativnija, svi izvadili telefone! (FOTO)

Zendaja je još jednom dokazala zašto važi za najbolje obučenu ženu svijeta.

Izvor: Profimedia

Zendaja, koja je inače na listi 100 najuticajnijih ljudi na svijetu, napravila je opštu pometnju u Parizu. Lijepa glumica važi za jednu od najbolje obučenih žena svijeta, a u prilog tome govori činjenica da nikada nije napravila kiks kada je modni stil u pitanju. Na prestižnim događajima zasjeni koleginice, a svaki put nadmaši i samu sebe.

Sada se pojavila na Nedjelji mode u neobičnom i jednako provokativnom kompletu. Definitivno obožava "animal" print koji je rado iznijela na reviji najvrednijeg modnog brenda "Louis Vuitton", ali uvijek uspije da ostavi lični pečat na svakoj kombinaciji. Tako je uz ovaj komplet uparila čizme istog printa, ali svjetlije boje, dok je ispod sakoa nosila samo top u obliku brushaltera.

Prolaznici nisu skidali pogled sa nje, a elegantna frizura je takođe postala miljenica žena širom svijeta. Zendaja je jednom prilikom otkrila da ima povjerenja u svoje izbore i da joj je to jedino i bitno. "U nekom momentu života svako od nas shvata da živi zbog sebe, a ne zbog mišljenja drugih. Jedino želim da impresioniram sebe i nikog drugog! Mogu da probam 80 različitih frizura, mogu da stavim bilo kakvu šminku. Kad dođete do tačke da ljudi od vas očekuju da im priredite svašta, to je jako oslobađajuće!", rekla je ona.

Ona definitivno ne mari za ocjene modnih kritičara, a i ne mora. Uvijek su bila najviše. Pogledajte kako je Zendaja izgledala na Nedjelji mode u Parizu:

...kao i još jedno provokativno izdanje koje je izazvalo ogromnu pažnju:

(MONDO)