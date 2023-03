Podvrgao se estetskim korekcijama: Pjevač Lijam Pejn neprepoznatljiv (FOTO)

Britanski pjevač Lijam Pejn izgleda potpuno neprepoznataljivo u odnosu na prije...

Jedan od članova nekadašnje britanske pop grupe "One Direction", Lijam Pejn, koji je važio za najprivlačnijeg među pripadnicama ljepšeg pola, sada je doveo sebe do ivice neprepoznatljivosti. Od okruglog i slatkog lica, na Lijamu su sada ostale samo grube i oštre linije.

Reakcije ljudi nisu uopšte pozitivne, a koliko mogu da budu okrutne, govore i nazivi poput "kocke" ili da liči na popularnu mušku lutku "Kena". Britanski pjevač vidno je izgubio na kilaži, a kako tvrde stručnjaci transformacija lica je drastična i nije posljedica filera već je najvjerovatnije rađen i zahvat uklanjanja masti iz lica, ali i dodat je vilični implant.

"U ovom slučaju pričamo o filerima za vilicu, filerima u usnama, filerima za bradu i redovna doza botoksa kako bi sve bilo na mjestu", smatra estetski hirurg Pamela Vajnberg.

Evo kako je Lijam izgledao prije nekoliko godina:

"Uopšte nije loše izgledao ranije, zapravo bio je jako sladak. Sad ima vilicu kojom može da isječe hljeb", dodao je drugi plastični hirurg Ramtin Kasir nakon što su objavljene fotografije Lijama Pejna na premijeri dokumentarca "All Of Those Voices".

Pogledajte kako pevač sada izgleda:

