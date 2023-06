Ivanka Tramp na pragu pete decenije IZGLEDA K'O AVION! Jedan napitak nikako ne preskače ujutru

Kako Ivanka Tramp postiže da izgleda tako zgodno na pragu pete decenije? Ovo su tajne njene ishrane...

Kako izgleda jedan običan dan IIvanke Tramp, kćerke bivšeg američkog predsjednika, Donalda Trampa? Šta je to što ona primjenjuje da bi izgledala tako savršeno u 41. godini, mnogi se pitaju.

Pogotovo nakon fotografije koju je nedavno izbacila na svom Instagram profilu dok se sprema da surfuje u jednodelnom kupaćem kostimu. Vitka linija i zategnuto tijelo krase Ivanku Tramp. A nije ni čudo, s obzirom da ima posebne rituale koji joj pomažu da izgleda tako.

Inače, Ivanka je majka troje djece. Priznala je da se pre trudnoće loše hranila. Ugljene hidrate je jela tri puta dnevno, obično u obliku tjestenine ili pice. Sada slijedi raznoliku i uravnoteženu ishranu i izbjegava prerađene ugljene hidrate, a bira složene, kao što su cjelovite žitarice i ovas, prenosi The Daily Meal. Kako je jednom prilikom otkrila, budi se svako jutro u šest kako bi meditirala, a dan uvijek započinje velikom čašom vode sa limunom, nakon koje sledi šolja kafe. Takođe, obično vježba kod kuće, dok su joj joga, pilates i ples verni savetnici u postizanju vitke linije.

"Volim da ustanem pre djece da obavim sve što želim, a onda imam vremena da se potpuno fokusiram na njih. Meditacija je jedna od najvažnijih stvari koje radim svaki dan. Meditiram 20 minuta, dva puta dnevno. Ponekad propustim poslijepodnevnu meditaciju, ali jutarnju nikad", rekla je jednom prilikom Ivanka.

Njen doručak se obično sastoji od grčkog jogurta i bobičastog voća ili ovsene kaše.

"Ako djeca odaberu ovsenu kašu, izvadim razne vrste dodataka, poput čia sjemenki, bobičastog voća, sjemenki lana, cimeta, oraha i badema, a djeci onda dam da ukrase svoju činiju kako žele", otkrila je Ivanka za magazin "Eat This, Not That".

