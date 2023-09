ŽENE 50+ NI SLUČAJNO NE BI TREBALO DA IMAJU OVAKVU FRIZURU I BOJU KOSE: Čine da izgledaju umorno i JOŠ STARIJE

Koje frizure ne bi trebalo da nose žene koje imaju preko 50 godina.

Izvor: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A

Dobrafrizura može mnogo da učini za ljepotu, da sakrije nedostatke, naglasi adute, podmladi, ali i da nas učini starijim.Trendovi za jesen diktiraju jedno, a da li među prijedlozima možete da nađete i neto za sebe? A ako ste već zagazili u pedesete, koje su to frizure i boje kose koje bi trebalo da izbjegavate?

Boja kose

Prema pisanju magazina "The Voice" sve dame koje su u kategoriji 50+ bi trebalo da zaborave na tamnu boju kose! Crna, tamnosmeđa, pa čak i tamnocrvena će učiniti da izgledate starije, i ne samo to! Ove boje će naglasiti svaku vašu boru, svaki nabor na licu, a to je nešto što svakako želite da izbjegnete.

Savjet stručnjaka je da birate svijetlije nijanse, nježne pramenove koji djeluju što prirodnije ili, kako bi se u našem narodu reklo - "kao da vas je oprljilo sunce".

Bez strogih linija

Kad je riječ o šišanju, takođe se treba kloniti "strogih" linija. One akcentuju crte lica, a ako imate preko 50, ma koliko da ste ponosni na svoju ljepotu, ovo nije dobra ideja. Isto kao neodgovarajuća boja, i stroga frizura će istaći svaku vašu boru. Prijedlog je da birate stepenasto ošišane frizure, šiške koje prekrivaju linije na čelu, takođe su dobar izbor.

Ukoliko imate lokne, stepenasto šišanje je najbolja opcija, daće volumen vašoj kosi (proređivanje kose je još jedna negativna strana starenja). Ako vam je vrat problematična zona, odlučite se za srednju dužinu kose, koja nježno pada na ramena, ali koja je uredna.

(MONDO)