Srbin otkrio računicu za svadbenu "slatku": Ako nećeš da se obrukaš, ovo je minimum, a za kumove druga CIFRA!

Evo šta Srbi kažu! Ovoliko novca je potpuno u redu da se stavi u kovertu mladencima. Šta vi mislite?

Izvor: Shutterstock/Reddit/screenshot

Vječita nedoumica koje muči mnoge jeste koliko je para dovoljno da se stavi u kovertu za svadbu. Vremena su se promijenila, zahtjevi, pa i troškovi. Nekome je 50 evra previše, a nekome minimum. Koliko da dam novca, a da se ne obrukam, mnogima se vrti po glavi, pa i jednom Srbinu koji je javno zatražio savjet.

"Nekada je tarifa bila 100 evra, ali to je bilo davno, a inflacija udarila. Koliko se sad nosi u koverti? Beograd je u pitanju", zapitao se on. Ubrzo su su usledili najrazličitiji odgovori, među kojima je bilo šaljivih, ali i onih vrlo logičnih.

"Stavi 500, nek ide život", glasio je prvi, a zatim su se nadovezali ostali. Jedan je ubrao najviše odobravanja. Evo kako glasi jedna od računica koja zavisi od toga koliko ste bliski sa osobom i koliko imate i želite da pokažete da imate.

Osnovna tarifa je 50 evra po osobi. Onda na to dodate sljedeće:

blizak (+ 50e)

kum si (+ 50e minimum)

bogat (+ 50e)

želiš da svi znaju da si bogat (+ 100)

jako siromašan (- 50e ili smisli izgovor da ne ideš)

"Pravljenje svadbe u Srbiji za mladence je postao biznis. Gleda se uloženo i dobijeno što je jako jadno i bijedno. Stavi koliko si u mogućnosti prije svega i koliko misliš da je u redu", smatrao je drugi Srbin.

"Minimum koliko možeš da platiš je onoliko koliko koštaš mladence (cijena stolice, tj. klope), tako da im nisi na trošku dok uvećavate slavlje", savjetovao je treći.

"Meni je 50 evra po mjestu u redu. Znaci moja žena i ja kad idemo, 100 evra. Kada smo išli kod rodbine svi kao porodica, pošto nas je bilo više, računali smo svi po 50 evra u jednu kovertu i to je to. Mislim da je to sasvim okej. Ako je do novca problem onda nisu trebali ni da zovu", bio je još jedan od komentara.

A šta vi mislite? Koliko je para optimalno da se ubaci u kovertu mladencima?

