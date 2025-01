Svijet bruji o obrnutom pranju kose: Frizerka otkrila da li ova "fora" djeluje

Društvene mreže preplavili su snimci o obrnutom pranju kose, a evo šta o tome misli poznata beogradska frizerka Vanja Belodedić.

Društvenu mrežu TikTok preplavili su savjeti za pranje kose na drugačiji način. Radi se o obrnutom pranju kose, gdje umjesto da prvo stavljamo šampon kako smo i navikli, ovog puta pranje započinjemo regeneratorom, a onda šamponiramo.

Neki koji su probali ovaj eksperiment tvrde da je obrnuto pranje kose donijelo uspjeh, te da njihove vlasi sada izgledaju sjajnije, mekše i punije.

Pitali smo poznatu beogradsku frizerku Vanju Belodedić šta misli o obrnutom pranju kose i da li to zaista može da utiče na njen kvalitet.

"Da bi naše tjeme moglo normalno da obavlja svoju funkciju, a samim tim i dlaka, potrebno je da koristimo odgovarajući šampon. Kao što njega našeg lica zahtijeva određene kreme, tako i naše tjeme i kosa. Šampon čisti tjeme i kosu, a u kombinaciji sa vodom otvara naše vlasi. Kondicioner - balzam služi da nahrani i zatvori naše vlasi. Naglašavam da je potrebno zatvaranje vlasi jer ako ostanu otvorene (kao što je nakon šampona), one će lako pucati prilikom raščešljavanja ili sušenja fenom. To može negativno da utiče na kvalitet same kose", rekla nam je.

U viralnim objavama o obrnutom pranju kose možemo primijetiti i da žene ipak na kraju dodaju balzam ako imaju izrazito suvu kosu.

"Da bi naša kosa primila sve hranljive materije iz kondicionera ili maske, ona mora biti čista i otvorena. Nemam ništa protiv raznih metoda u njezi kose, ali moj savjet je da pranje kose treba obavljati prvo šamponom pa zatim nanošenjem kondicionera ili maske, u zavisnosti od toga šta je potrebno kosi", zaključila je Vanja.

Evo kako je Vanja objasnila kako na najbolji način možemo njegovati svoju kosu kod kuće:

