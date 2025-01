Kako nositi teksas košulju na stajliš način: 10 nepogrešivih kombinacija koje će vas izdvojiti u masi

Obožavate teksas košulje, ali ne znate kako da ih kombinujete? Otkrijte u nastavku 10 šik načina koje ćete voljeti.

Odijeća od teksasa već dugo nije samo osnova opuštenih kombinacija, sada je možete nositi svuda i sa svime: u kancelariji (ako nema strogog dress code-a), na žurci, pa čak i u pozorištu. Pogotovo jer dizajneri nude ogromnu količinu džins stvari: od elegantnih haljina do strogih sakoa i košulja. Posljednje su, inače, postale posebno popularne prije nekoliko sezona, kao odlična alternativa klasičnim pamučnim modelima. A da bi izgled bio efektan, evo kako nositi teksas košulju u 2025. godini.

Najjednostavnija opcija je da napravite total-denim look, odnosno takozvani „kanadski smoking“. Kombinacija teksas košulje sa pantalonama ravnog kroja ne samo da će izgledati efektno, već će odmah pokazati da pratite modu: ovaj combo je sada u trendu. Pored toga, jednobojna kombinacija vizuelno produžava siluetu i čini je mršavijom. Ipak, nije obavezno da gornji i donji dio budu iste boje. Miješanje različitih tonova džinsa (na primer, svetloplave i tamnoplave) učiniće izgled složenijim i stvoriće interesantan prelaz.

Dodatno, ispod košulje možete nositi bijelu košulju, rolku ili džemper, a izgled završiti strogim sakoom. Ostaje da izaberete obuću: jednostavne čelzi, elegantne čizme sa štiklom ili mokasine – sve zavisi od vašeg stila. Ako nemate strog dress code, slobodno se obucite ovako za posao. Ovaj look biće idealna alternativa klasičnom odijelu.

Naravno, džins možete zamijeniti pantalonama. Teksas košulja odlično izgleda i sa njima. I ne treba se brinuti o neskladu crne i plave boje: to je mit koji je davno razbijen. Najvažnije je da pravilno izaberete kroj košulje i pantalona, kako biste sačuvali ravnotežu proporcija.

Takođe, možete napraviti i opušteniji look. Jednostavno kombinujte teksas košulju sa kargo pantalonama ili helankama. Ispod nje možete dodati udobnu majicu, top ili dug rukav – dobićete univerzalni look za svaki dan. Ne zaboravite ni na aksesoare: šarena torba i velike naočare ili nakit mogu promijeniti i najjednostavniju kombinaciju. Još više ideja za to s čim nositi džins košulju možete pronaći ispod.

