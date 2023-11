IZGRADILI MALO CARSTVO: Napustili sve u Beču, pa u turskom selu napravili biznis

Gudrun i Ferit su studirali poljoprivredu Univerzitetu u Beču, a jedan dan su samo sjeli na voz i otišli u Tursku gdje su izgradili svoje "carstvo."

Gudrun Vagner (40) odlučila je prije 11 godina da ostavi život u Beču i počne da gradi oazu u turskom selu Haciarslanlar u blizini Edermita sa svojim suprugom Feritom Uzunogluom (38). Njih dvoje ne samo da su izgradili porodicu, već i pravo malo poljoprivredno carstvo, te razvili i ozbiljan biznis, od koga sada žive.

Gudrun i Ferit su studirali poljoprivredu Univerzitetu u Beču, spojila ih je sudbina i na život na selu se lako navikla. Jedino što joj je bilo čudno kad je došla je to što se u turskoj kulturi podrazumijeva da prije svakog posla treba popiti čaj natenane, što je Gudrun bilo strano, jer je ona samo željela da radi.

"Prvo sam htjela da idem u Italiju ili Grčku kako bih učila o procesu proizvodnje maslinovog ulja kako ono nastaje od ploda na drvetu, pa do krajnjeg proizvoda. Onda mi je jedan naš prijatelj s fakulteta koji smo zajedno pohađali u Beču rekao da će on ići u Tursku i pitao me da krenem s njim. Pomislila sam - zašto da ne. Tako smo sjeli na voz iz Beča i 11 godina kasnije to što sam sjela u taj voz bila je najbolja odluka."

Gudrun i Ferit se proizvodnjom bave po principima ekološke i cirkularne poljoprivrede. To bi na jednostavnom primjeru izgledalo ovako: tokom berbe maslina, oni svoje krave i ovce hrane lišćem, a potom đubrivo od svojih životinja koriste za gajenje maslina.

Njihova farma nalazi se u selu Hacianslar, nedaleko od opštine Edermit u turskoj provinciji Balikesir. Ovaj par u okviru svog gazdinstva ima i malu prodavnicu, u kojoj prodaje svoje proizvode, a tu se, osim sira, mogu naći razni začini, čajevi, proizvodi od lavande, kantariona, papričice u tegli...

Gudrun ističe da su ona i njen suprug Ferit takoreći sve od nule stvarali. "Kad sam došla ovdje, sve je izgledalo drugačije, kuća je bila drugačija, nije bilo životinja... Polako smo stvarali zajedno i danas se bavimo poljoprivredom i proizvodimo sir. Proizvodimo i povrće za sopstvene potrebe, ali i za naše takozvane turneje, pošto vršimo edukacije i upoznajemo ljude s tim kako se naše povrće proizvodi", priča Gudrun, koja napominje koliko je njoj i njenom suprugu važno da edukuju ljude o tome koliko je zahtjevan, ali i uzbudljiv proces proizvodnje.

"Kad odete u prodavnicu da kupite voće ili povrće, samo uzmete, platite i ne razmišljate, a mi zapravo želimo da upoznamo ljude s tim koliko rada iza toga stoji, a s druge strane i da prenesemo to uzbuđenje i neizvjesnost kad zasadite nešto, pa čekate da nikne i da li će nići kako treba. Tako da radimo i konsalting", zaključila je.

