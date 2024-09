Nezabilježen slučaj u prirodi: Ajkula pojela ajkulu, progutala i uređaj za praćenje

Naučnici vjeruju da je trudnu ajkulu porbeagle pojela velika bijela ajkula koja je progutala i svoj uređaj za praćenje kod obale Bermuda

U blizini obala Bermuda zabilježen je nevjerovatan slučaj u prirodi - ajkulu je progutala još veća ajkula - čak je progutala i uređaj za praćenje koji je bio pričvršćen za nju i koji koriste naučnici za istraživanje.

U pitanju su porbeagle ajkule koje mogu da narastu do oko 3,6 metara dužine. Ove velike ajkule patroliraju sjevernim Atlantskim okeanom, kao i dijelovima okeana južne hemisfere, u rasponu do Antarktika. Njihovi mišićavi, aerodinamični oblici i zubi nalik na koplja čine ih strašnim grabljivcima. Ali porbeagle, čini se, nije imun na samu grabežljivost. Istraživači opisuju da je vjerovatno došlo do slučaja da ovu ajkulu pojeo jedan njen veći rođak.

"Ovo je prvi dokumentovani događaj ovakve surovosti", rekla je u autor studije Bruk Anderson, biolog za morsko ribarstvo iz Odeljenja za kvalitet životne sredine Sjeverne Karoline, prenosi Live Science.

Trudna ženka ajkule je obilježena je u oktobru 2020. pomoću satelitskog predajnika u blizini Kejp Koda. Podaci sa prikupljani sa uređaja koji su trebali da prate dubinu i geografski domet ajkule tokom vremena. Dok su satelitski predajnici trajni, PSAT oznake su dizajnirane da se odvoje od životinje nakon godinu dana, nakon što su zabilježeni podaci o njenom kretanju.

Njihova dubina se izračunava korišćenjem podataka o pritisku i temperaturi iz PSAT oznaka. Anomalije u pritisku i temperaturi ukazuju na to da je životinja umrla ili da se oznaka nekako prerano odvojila. U ovom slučaju, ajkula se kretala između površine i 100 metara do decembra 2020.godine kada je počela da roni do dubine do 800 metara tokom dana i lebdjela oko 200 metara na noć.

Prijemnik je zadržao taj obrazac dok se kretao na jug od mjesta gdje je bio označen ka vodama na obali Bermuda. 24. marta 2021. obrasci temperature koji su bili u korelaciji sa njegovom zabilježenom dubinom su se drastično promijenili. Dok se ajkula ranije kretala kroz vode koje su se kretale od 6,4 do 23,52 stepena Celzijusa. Na osnovu geografskog raspona ajkula dovoljno velikih da pojedu porbeagle, predator je vjerovatno bila bijela ajkula.

(Politka/Mondo)