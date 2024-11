Koliko često ne govorite istinu? Izaberite kamen i otkrićete da li ste spremni na sve ili ne podnosite laž

Kada ste posljednji put izgovorili laž? Ovaj test će vam pomoći da saznate još jednu istinu o sebi.

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Testovi ličnosti su zabavan način da saznate nešto novo o sebi. Oni pružaju priliku da bolje razumijete svoje osobine, motivacije i težnje. Test pred vama pomoći će vam da saznate više o sebi kada je reč o vašem pristupu istini, to jest da li uvek govorite istinu ili pak nekad i vi posežete za lažima.

Laž je vještačko iskrivljavanje stvarnosti koje postoji u društvu hiljadama godina i može se manifestovati i u obliku bezazlenih laži i u vidu zlonamerne manipulacije. U svakom slučaju, laž rađa nepovjerenje i pogoršava lične i profesionalne odnose.

A koliko često vi posežete za lažima i koliko su drugi ubijeđeni u vašu iskrenost? To će va reći ovaj test.

Ponekad može biti veoma teško da čovek prizna sebi da laže jer su nas od djetinjstva učili da je laganje loše. A kako ovaj negativan kvalitet ne bi izmakao našoj pažnji, stručnjaci imaju psihološke testove.

Jeste li spremni da saznate istinu o sebi? Pažljivo pogledajte sliku, izaberite od tri draga kamena onaj koji vam se najviše dopada vizuelno. Slušajte svoje srce, ne pokušavajte da izvučete bilo kakve logične zaključke - inače će rezultati testa biti netačni.

Dakle, koje od ova 3 kamena smatrate najprivlačnijim?

Izvor: Printscreen/dzen.ru

Kamen broj1

Imate veoma sladak, prijateljski izraz lica zbog kojeg se sviđate svima oko sebe. Ali to ne znači da ste bijeli i pahuljasti: ako je to neophodno da biste se zaštitili, nećete okljevati da pribjegnete maloj laži kako biste izbjegli nevolje. Ova sposobnost prilagođavanja nepovoljnim situacijama čini vas pronicljivim i sposobnim da inteligentno riješavate probleme. Imate brz i kreativan um, koji vam omogućava da pronađete neočekivana i efikasna rešenja u teškim vremenima.

Kamen broj 2

One koji su izabrali drugi kamen odlikuje racionalno razmišljanje. Veoma cijenite svoju porodicu i uvijek ste spremni da uradite sve za svoje najmilije, čak i da pribegnete lažima ako situacija to zahtijeva. Ali pre nego što donesete odluku, pažljivo ćete razmotriti različite moguće ishode događaja, a zatim postupiti kako vam odgovara, bez obzira na to šta drugi misle o vama. Vi ste neko na koga nije lako uticati. Pored toga, vaša sposobnost da objektivno i smireno analizirate situacije čini vas stubom snage i samopouzdanja za one oko vas.

Kamen broj 3

Skloni ste tome da se klonite licemjernih ljudi jer ne tolerišete laži. Brutalno ste iskreni u svim svojim interakcijama, uvijek iskreni i nikada ne lažete. Dobri ste u davanju savjeta i preuzimanju inicijative, riješavanju situacija bez obzira na posljedice. Vaša iskrenost i pravdoljubivot čine vas lojalnim i pouzdanim prijateljem, čak i ako ponekad izgledate nepristojno. Međutim, oni koji vas poznaju cene vašu sposobnost da direktno kažete istinu i da ništa ne krijete od njih.

(MONDO)