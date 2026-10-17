Pogledajte kako izgleda najstarija kafana u Šumadiji: Radi još od 1921. godine i pravi je živi muzej (Foto)

Oplenačka zvezda je najstarija kafana u Šumadiji, otvorena 1921. godine, poznata po domaćoj hrani i istorijskim predmetima.

Izvor: Rina

Negdje na pola puta između Topole i Rudnika u selu Jarmenovci još uvijek prkosi vremenu i modernim trendovima kafana Oplenačka zvezda koja postoji duže od čak 100 godina i kao takva, najstarija je kafana u cijeloj Šumadiji.

Kroz sve ove godine, u njoj su se skupljali svi slojevi društva, bila je mjesto u kom su donešene važne odluke ali i mjesto gdje je u slast ručala i kraljevska porodica Karađorđević.

"Ovu kafanu otvorio je moj pradeda 1921. godine, to potvrđuje i dokument koji je dobio da bi mogao da otvori ugostiteljski objekat, na njemu stoji datum 29. mart 1921. Od tada je ova kafana u vlasništvu moje porodice, posao i tradicija su se prenosili sa koljena na koljeno. Posao je naslijedio moj deda, otac i sada ja. Nadam se da će mene naslijediti moj sin, tako da ova duga i lijepa tradicija bude nastavljena", kaže za RINU sadašnji vlasnik Dane Pantić.

Svaki kutak ove kafane sa sobom nosi neku priču, u njoj se nalaze predmeti od velikog istorijskog značaja, stoga bi ovaj objekat slobodno mogao biti i svojevrsni muzej koji sjeća na neka lijepa, prošla vremena.

U njoj se nalaze stolice iz šezdesetih godina, čuveni karirani stolnjaci, šporet nasred kafane, viljuška sa Solunskog fronta i mnogi drugi rariteti. Sve odiše mirom i nostalgijom. Gosti ove kafane bili su brojni viđeni ljudi, ali i porodica Karađorđević. Najdraži Pantićima bio je Tomislav.

"Ono po čemu je kafana čuvena svakako je ta domaća hrana. Mi se držimo tih određenih standarda kad je u pitanju kvalitet i od toga ne odstupamo. Znamo put namirnica što bi se reklo, od njive i štale, pa sve do naše trpeze. Sve je domaće, od provjerenih proizvođača. Pečenje je ovde specijalitet kuće, pogače iz crepulja, dodaju Pantići", dodaje on.

Inače, sadašnji vlasnik Dane školovao se u Vrnjačkoj Banji, ali se vratio u svoje selo, tu oformio porodicu i nastavio porodični posao.

"Svjetla grada mi ništa ne znače, nema ljepšeg mjesta na svijetu za mene od Jarmenovaca. Kada sam ja preuzeo posao dodao sam malo noviteta u meni, u smislu jela sa roštilja, dimljenog paufleka sa začinima i to je jako lijepo prihvaćeno. Gostiju ima, kafana lijepo radi. Dolaze nam i brojni turisti koji su za našu kafanu čuli iz medija. Radimo ono što volimo, svoji smo na svome i nema ništa ljepše od toga", poručuje Dane.