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Kako se piše, pretpostavljam ili predpostavljam? Pravilo koje nikoga ne bi trebalo da zbunjuje

Kako se piše, pretpostavljam ili predpostavljam? Pravilo koje nikoga ne bi trebalo da zbunjuje

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Pravilno je "pretpostavljam", a objašnjenje se krije u jednačenju suglasnika po zvučnosti.

Kako se piše, pretpostavljam ili predpostavljam Izvor: Mark Lijesen/Shutterstock

Dok pišemo poruku ili mejl, ponekad zastanemo kod riječi koju izgovaramo bez razmišljanja. "Pretpostavljam da dolaziš" ili "Predpostavljam da dolaziš"? Obje varijante možemo da sretnemo u prepisci, ali samo jedna pripada standardnom srpskom jeziku.

Pravilno se piše "pretpostavljam". Oblik "predpostavljam" nije pravilan, a da bismo razumjeli zašto, dovoljno je da se podsjetimo gradiva iz osnovne škole.

Zašto pišemo "t", a ne "d"?

U ovoj riječi dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kada se zvučni suglasnik "d" nađe ispred bezvučnog "p", prelazi u svoj bezvučni par "t". Istu glasovnu promjenu prepoznajemo u riječima "potpis" i "potpredsjednik", u kojima je "d" ispred bezvučnog "p" takođe prešlo u "t".

Kako izgleda pravilna upotreba?

  • Pretpostavljam da ćeš doći na vrijeme.
  • Ne želim da pretpostavljam šta se dogodilo.
  • Pogrešno smo pretpostavljali da je problem riješen.

Dakle, kada sljedeći put napišete "pretpostavljam", nema potrebe da nagađate koje slovo ide ispred "p". Odgovor daje pravilo koje smo već učili, samo ga, po svemu sudeći, povremeno treba obnoviti.

(Mondo)

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Tagovi

kako se piše srpski jezik pravopis

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