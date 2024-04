Pet navika koje šećer u krvi DRŽE POD KONTROLOM! Ako ih radite svako jutro, primjetićete veliku razliku

Pročitajte koje najbolje navike ujutru vam pomažu da šećer držite pod kontrolom!

Jutarnja rutina je veoma važna za naše zdravlje, a nažalost, ponekad je potpuno ignorišemo. Doručak na brzinu ili dan bez doručka, kafa prije jela i odlaska na posao, navike su koje mnogi imaju, ali su pogrešne. Ispostavilo se da dobre jutarnje navike mogu da naprave veliku razliku u održavanju nivoa šećera u krvi. Šta treba da uradite ujutru da biste nivo šećera držali pod kontrolom?

Voda ujutru

Adekvatna hidratacija je ključna za održavanje zdravlja celog tela. Voda može da pomogne u snižavanju nivoa šećera u krvi. Visok nivo šećera i dehidracija su usko povezani. Džastin Čen, dijetetičar, objašnjava za Eatthis.com da voda za piće pomaže u spriječavanju koncentracije glukoze u krvi. Uz to, voda je uvek bolji izbor za ublažavanje žeđi od sokova.

Doručak

Svima nam se dogodilo da smo izašli iz kuće bez doručka. Ipak, mnoge studije pokazuju da preskakanje doručka naše tijelo izlaže brojnim neprijatnim situacijama. Takođe može da bude povezano sa povećanim šećerom u krvi. Nedostatak hrane može da izazove povećanje nivoa šećera u krvi. Kada se probudimo ujutru, nivo šećera u krvi može da bude povišen, a izbalansiran doručak pomaže da ga stabilizujemo.

Stručnjaci kažu da bi prvi obrok trebalo da bude bogat proteinima jer pomaže u stabilizaciji šećera u krvi i smanjuje fluktuacije glukoze tokom dana. Doručak sa visokim sadržajem proteina obezbjeđuje spor, stabilan podsticaj energije. Ujutru možete jesti, na primjer, kuvana jaja sa tostom.

Šetnja poslije doručka

Fizička aktivnost, posebno ujutru, pomaže u održavanju normalnog nivoa šećera u krvi. Mišići glukozu pretvaraju u energiju. Ako zbog posla ujutru ne možete da nađete vremena za fizičku aktivnost, potrudite se da pješačite što više na putu do kancelarije. Primjera radi, možete da izađete iz autobusa jednu stanicu ranije. Izaberite stepenice umjesto lifta. Istraživanja pokazuju da samo dva minuta hodanja nakon obroka može da smanji nivo šećera u krvi.

Oprezno sa kafom

Kofein može da poveća nivo šećera u krvi. Čak i ako pijete domaću kafu, može doći do ovog efekta. To ne znači da morate potpuno da se odreknete kafe. Stručnjaci objašnjavaju da, da biste ublažili uticaj kofeina na nivo šećera u krvi, ne zaboravite da budete hidrirani i jedite uravnotežen doručak.

Način na koji se nosite sa stresom

Ne samo da ono što jedemo utiče na nivo glukoze u krvi, već i na to kako se nosimo sa stresom. Zato stručnjaci savjetuju da dan započnete trenutkom za sebe. Važno je da to bude trenutak koji vam pričinjava zadovoljstvo - kratka meditacija, pisanje nekoliko reči u dnevnik, odlazak u šetnju ili niz vežbi istezanja ili disanja. To je nešto što će vam pomoći da smanjite nivo stresa i pripremite se za dan koji je pred vama.

