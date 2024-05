JEDNA STVAR U KUPATILU MOŽE DA BUDE ŠTETNA: Od iritcije kože do respiratornih problema

Stručnjaci otkrivaju kako je zavjesa za tuš štetna po naše zdravlje.

U našem domaćinstvu može da se nađe dosta hemikalija i proizvoda sa kojima treba da znamo kako da rukujemo. Trovanje hemikalijama nije nepoznanica. Takođe, još neke stvari koje posjedujemo mogu da budu itekako štetne, a da toga nismo ni svjesni.

Prema stručnjacima iz PlumbNation-a, štetni predmet koji neki posjeduju u kupatilu jeste zavjesa za tuš - ako je napravljena od PVC-a. To je zato što je većina zavjesa za tuširanje napravljena od PVC-a (polivinilhlorida), vrste plastike koja sadrži različite aditive za poboljšanje fleksibilnosti i izdržljivosti.

Međutim, kada su PVC zavjese za tuširanje izložene toploti i vlazi, na primjer kada se tuširate, one mogu da "ispuštaju isparljiva organska jedinjenja (VOC) i druge štetne hemikalije u vazduhu". Takvi VOC uključuju ftalate, organotine i dioksine. Duže izlaganje njima može da dovede do zdravstvenih problema kao što su iritacija kože, respiratorni problemi, pa čak i hormonska neravnoteža. Pored efekata koje PVC zavjese za tuširanje mogu da imaju na vaše zdravlje, one takođe imaju ogroman uticaj na životnu sredinu, piše The Sun.

"Proizvodnja i odlaganje PVC-a doprinosi zagađenju životne sredine. Tokom proizvodnje, štetne hemikalije se ispuštaju u vazduh i vodu, dok nepravilno odlaganje može da dovede do ispiranja ovih materija u zemljište i podzemne vode", kažu stručnjaci iz PlumbNation-a. Umjesto zavjese od PVC-a stručnjaci savjetuju onu napravljenu od materijala kao što su poliester ili pamuk. Takođe, ne zaboravite da ih redovno perete kako se na njima ne bi taložile bakterije i buđ.



