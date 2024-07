DA LI IDETE U WC "ZA SVAKI SLUČAJ"? Pogledajte šta se dešava kad mozak dobije signal, a bešika nije spremna

Koliko navika da idete u WC "za svaki slučaj" utiče na zdravlje?

Od djetinjstva čujemo prije izlaska iz kuće: "Idi u WC za svaki slučaj". Dugi niz godina treniramo našu bešiku da radi protiv svojih prirodnih predispozicija. Stručnjaci tvrde da je "ići u toalet za svaki slučaj" štetno i da može da utiče na naše zdravlje.

Ne učite svoju bešiku kada da ide u WC

Mokraćna bešika je veoma pametan organ u našem tijelu. Zahvaljujući svojim fleksibilnim zidovima, ima sposobnost da mijenja zapreminu pod uticajem urina koji se akumulira u njoj. Dok mi ne možemo direktno da kontrolišemo mišiće bešike (oni rade nezavisno od naše volje), zahvaljujući mišićima karličnog dna možemo da utičemo na proces izlučivanja urina.

"Što se bešika više puni urinom, mišići koji okružuju uretru teže rade da je zatvore, sprečavajući prerano pražnjenje. Tokom ovog vremena, odnosno kada se čuva urin, mišić koji oblaže bešiku je opušten. Zahvaljujući tome, može da poveća svoju zapreminu i pruži nam mir između posjeta toaletu. Vrijeme njegove aktivnosti, odnosno kontrakcije, pada na trenutak mokrenja. Tada možemo da doživimo potpuno opuštanje mišića karličnog dna", objašnjava dr Ana Jakobik.

Posljedice mokrenja "za svaki slučaj"

Ako idete u WC previše, tjerate proces mokrenja prije nego što se bešika napuni sa dovoljno tečnosti da sama pokrene mokrenje. Ovo može da izazove ozbiljne zdravstvene posljedice. "Prisiljavajući" sebe da mokrite, poremetite mišiće i sam proces mokrenja. Pored toga, čest i snažan pritisak na bešiku izaziva opterećenje ligamenata koji podržavaju organe i može da dovede do spuštanja karličnih organa.

Neprirodno "prisiljavanje" bešike na rad može da dovede do mnogih neprijatnih posljedica. Pored ranije pomenute spuštanja karličnih organa, čest pritisak na bešiku remeti "signalizaciju" bešike. To znači da se bešika navikava na to da češće mokrite i počinje da šalje signale mozgu kada još nije spremna za pražnjenje. Rezultat toga je da češće idete u toalet, čak i ako vam to baš i nije potrebno. Često mokrenje malih količina urina dovodi do slabljenja mišića bešike i može da dovede do razvoja urinarne inkontinencije.

