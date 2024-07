Na bazenima vreba infekcija, ovo obavezno uradite poslije kupanja

"Plivačko uho" je najčešća infekcija uha koja se javlja poslije bazena. Pročitajte kako izgleda prevencija, simptomi i zašto je pomoć ljekara neophodna!

Ljekari savetuju oprez u bazenima, jezerima i morima zbog čestih infekcija uha koje izazivaju bakterije i gljivice, naročito kod djece. Prof. dr Sanja Krejović, fonijatar i otorinolaringolog, izjavila je za RTS da treba voditi računa o higijeni uha i grla i ukazuje da može doći i do "nevidljivih povreda" uha, poput pucanja bubne opne prilikom skakanja u bazen.

Poslije rashlađivanja u bazenu, reci, jezeru ili moru dešava se da nam je uvo zapušeno, osećamo blagi pritisak u njemu i oslabljen sluh, a kasnije i bol. To su prvi simptomi tzv. "plivačkog uha", koje neće proći bez odgovarajućeg liječenja, pa je neophodno da se hitno javite specijalisti za uho, grlo i nos.

Prof. dr Sanja Krejović sa Klinike za ORL UKCS rekla je za RTS da su respiratorne infkekcije aktuelne ljeti, kao i zimi, jer se rashlađujemo na različite načine, poput kupanja u bazenima i provođenja vremena u klimatizovanim prostorijama.

"Bez obzira na čistoću i ispravnost vode, infekcija može da nastane i u privatnim bazenima, koje ne koristi mnogo ljudi. Treba voditi računa o higijeni, toaleti i uva i nosa i grla", ukazuje doktorka.

Simptomi pucanja bubne opne

Prema njenim riječima, prilikom kupanja u bazenima, mogu da se dese ne samo vidljive povrede nosa, već i uva, koje nekada mogu da budu nevidljive.

"Kada skačemo u vodu, dođe do nagle promjene pritiska, kao i prilikom ljeta avionom. Može doći do pucanja bubne opne, što je veoma ozbiljna povreda i treba je tako shvatiti i liječiti jer je to put prenosa infekcije u centralni nervni sistem", poručuje Krejovićeva.

Napominje da su simptomi pucanja bubne opne akutni bol, zujanje u ušima, sekrecija, što treba na pravilan način lečiti antibioticima. Dodaje i da su tokom ljetnjih mjeseci češće upale spoljašnjeg uva kada bakterije ili gljivice prilikom kupanja uđu, ali i sinusa, krajnika i grla. Prema savjetu doktorke, djeca i stariji treba da ispiraju nos i grlo morskom sterilisanom vodom, što je od izuzetne važnosti mere prevencije.

