Koliko dugo traje prehlada? Ako dva simptoma ne nestaju, znači da imate drugi problem

U posljednje vrieme mnogi se žale da su dugo prehlađeni. Koliko dugo može da traje prehlada?

Izvor: YouTube/Printscreen/b/60

Sezona jesen/zima favorizuje virusne infekcije. Za to vrijeme naše tijelo je izloženo povećanom izlaganju niskim temperaturama i slabosti. Kao rezultat, možete da dobijete prehladu. Infekciju obično prate simptomi kao što su bol u grlu, glavobolja i sinusi, kao i često kijanje i loše osjećanje. Međutim, ovi simptomi su slični simptomima gripa. Iz tog razloga, mogućnost postavljanja preliminarne dijagnoze i poznavanja uzroka omogućava sprovođenje odgovarajućeg liječenja i brz oporavak. Dakle, postavlja se pitanje, koji su simptomi i uzroci prehlade i koliko dugo može da traje?

Prehlada je bolest koja relativno brzo napada tijelo. Bolest je uzrokovana virusnom infekcijom, pa se simptomi javljaju iznenada i burno. Prilikom prehlade obično se napadnu nos, grlo i sinusi - to je uobičajena infekcija gornjih disajnih puteva. Neprijatni simptomi koji prate prehladu značajno smanjuju vaše blagostanje, izazivajući apatiju i umor.

Ovi faktori doprinose smanjenju kvaliteta svakodnevnog funkcionisanja. Simptomi virusne infekcije obično ne liče na razvoj tipične bolesti. Ipak, pacijenti veoma dobro poznaju svoje tijelo, zbog čega zaključuju da "nešto nije u redu". Ovaj termin se obično koristi nakon pojave prvih simptoma prehlade i povezan je sa razvojem infekcije u tijelu.

Simptomi prehlade

Prehlada najavljuje pojavu umora i apatije. Ubrzo se, međutim, javljaju tipični simptomi prehlade - grebanje, bol u grlu i curenje iz nosa. Simptomi prehlade su isti, bez obzira koji virus ju je izazvao. Obična prehlada je praćena simptomima kao što su:

suv nos i grlo

bol u grlu i ponekad promuklost

vodenast iscjedak iz nosa, koji ponekad prelazi u curenje iz nosa, u početku bistar, a vremenom postaje žućkast ili zelenkast (promjena boje sekreta je povezana sa prisustvom leukocita koje imuni sistem šalje u borbu)

kašalj - suv ili mokar sa iskašljavanjem sekreta

groznica

drhtavica koja prati povišenu tjelesnu temperaturu

rinitis

značajna slabost

Simptomi prehlade postepeno nestaju kada postanu ozbiljni. Međutim, uslov za ljekarsku konsultaciju je pojava kratkog daha i/ili napada zviždanja, kao i kada temperatura pređe 38°C. Pored toga, treba napomenuti da, ako jak kašalj sa gnojnim sekretom traje duže od nekoliko dana, treba da se obratite ljekaru. Prehlada koja traje duže od 10-14 dana ili se pogoršava poslije 5-6 dana bolesti, takođe je indikacija za ljekarsku konsultaciju.

Koliko dugo traje prehlada?

Prehlada je infekcija gornjih disajnih puteva, čiji simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana. Međutim, to ne znači da oni ne mogu da traju duže. U tom smislu treba naglasiti da simptomi obično traju 7 dana, a nakon 3-4 dana dostižu svoj najveći intenzitet, a zatim postepeno nestaju. Međutim, vrijedi istaći da curenje iz nosa i kašalj koji prate prehladu mogu da traju i do dvije nedelje kod nekih pacijenata. Ipak, neophodno je posjetiti lekara. Takođe, ako su simptomi prehlade praćeni temperaturom i bolovima u mišićima i zglobovima, postoji velika vjerovatnoća da ste imali grip. Tada je neophodno da posjetite ljekara.

Obična prehlada se razvija u tri faze. Prva je vaskularna faza prehlade, koja traje od 3 do 5 dana. Za to vrijeme virusi napadaju tijelo, što aktivira odbrambene mehanizme. U ovoj fazi javljaju se prvi simptomi prehlade - rinitis, curenje iz nosa i povišena tjelesna temperatura. Druga faza je ćelijska faza prehlade, tokom koje se javljaju promjene u ćelijskoj sluzi. Tijelo tada polako počinje da dehidrira, što izaziva osjećaj sloma, apatije i nedostatka snage. U trećoj fazi dolazi do bakterijske infekcije, tokom koje nazalni sekret počinje da postaje zelenkast i ima neprijatan miris, a ponekad se javlja i temperatura.

Prehlada i grip imaju slične simptome, zbog čega pacijenti imaju problema sa postavljanjem prave dijagnoze. Sposobnost razlikovanja simptoma prehlade i gripa omogućava vam da primijenite odgovarajući tretman i stoga se brže oporavite. U tu svrhu možete da uradite CRP test, koji vam omogućava da razlikujete virusne od bakterijskih bolesti. Međutim, treba napomenuti da je produžena prehlada razlog da se obratite ljekaru i koristite lijekove za tešku prehladu.

(MONDO.RS)