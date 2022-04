Džulija Roberts otkrila zašto u posljednjih 20 godina nije glumila u romantičnoj komediji

Džulija Roberts govorila je za New York Times i otkrila da u posljednjih 20 godina nije glumila u romantičnoj komediji jer nije našla ništa "dovoljno dobro", ali i da je uticaja na to imala njena porodica.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Tokom intervjua za Times, 54-godišnja glumica je rekla da "ljudi ponekad pogrešno tumače količinu vremena koje je prošlo" kao da ona više "ne želi" glumiti u filmovima ovog žanra.

"Da sam pročitala nešto za šta sam mislila da je nivo scenarija "Notting Hilla" ili nivo "My Best Friend’s Wedding", uradila bih to", pojasnila je.

Dodala je da značajni projekti nisu postojali sve do filma koji je upravo uradila ("Ticket to Paradise"), a koji je Ol Parker napisao i režirao.

Robertsin posljednji film, "Ticket to Paradise" u kojem glumi sa Džordžom Klunijem, biće objavljen 16. septembra.

Film prati priču o razvedenom paru koji se udružuje i putuje na Bali kako bi spriječili svoju kćerku (Kejtlin Diver) da napravi istu grešku za koju misle da su napravili prije 25 godina.

Tokom intervjua, Roberts je takođe izjavila da je njena porodica još jedan razlog zašto je izbirljiva.

"Da sam mislila da je nešto dovoljno dobro, uradila bih to. Ali imala sam i troje dece u posljednjih 18 godina. To još više podiže ljestvicu jer onda nije samo pitanje 'Je li ovaj materijal dobar?' To je i matematička jednačina radnog rasporeda mog supruga i rasporeda djece u školi i ljetnog raspusta", pojasnila je.

Kazala je i kako se osjeća ponosno što je kod kuće sa svojom porodicom i što se smatra domaćicom.

Roberts je rekla da ona takođe ima "osjećaj odgovornosti" što je "svojoj djeci pokazala da može da bude kreativna i da joj je to značajno – toliko značajno da će se neko vrijeme odlučiti da se fokusira na to čak i više nego na svoju porodicu".

(Mondo/Klix.ba)