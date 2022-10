Mirjani Karanović prijeti krivična prijava: Komšinica (82) zadobila teške tjelesne povrede

Tužilaštvo se oglasilo povodom incidenta u kome je učestvovala čuvena glumica Mirjana Karanović.

Izvor: Youtube/Screenshot/Moja priča - RTV

Prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Policijskoj stanici Vračar da nakon uzetih izjava dostavi krivičnu prijavu tužilastvu protiv Mirjane Karanović, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo Teška tjelesna povreda iz nehata.

Mirjana Karanović je u raspravi odgurnula komšinicu S.S. (82) koja je pala, a usljed pada zadobila teške tjelesne povrede, konstatovane od strane ljekara. S.S. je doživjela prelom lijevog kuka i zadržana je na liječenju.

U daljem toku postupka tužilaštvo će pribaviti video nadzor ukoliko postoji na mjestu incidenta, saslušati Mirjanu Karanović u svojstvu osumnjičene, ispitati oštećenu, izvještačiti nastale povrede, ispitati očevice događaja, nakon čega će biti donijeta konačna odluka tužilaštva. Nakon incidenta oglasila se i čuvena glumica koja je rekla da se sve odigralo slučajno.

"To je bila komšinica moje majke koja je meni došla na vrata i zahtijevala da je pošaljem u starački dom, htjela ona to ili ne. Ona je rekla da moram. Njen sin je bio sve vrijeme pored, smirivao je, rekao da idu. Ja sam rekla da nemam šta da razgovaram sa njima. O mojoj majci brinu dvije žene koje dolaze prije i poslije podne. Ona nije željela da me sluša. Ona dolaze svaki dan, jer ja ne mogu. Ja nisam u toj situaciji da brinem toliko o njoj. Zatim je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti. Moja majka je naime prije nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu, nekakav dim se osjetio. Od tog dana moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi. Da je moja majka luda, da ja ne znam kako moja majka izgleda, počela je da me cima za majicu i onda je nastala cijela frka. Ja sam htjela da skinem tu ruku koju je držala. I ona se saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Ja to nisam uradila namjerno. Bilo je veoma neprijatno i burno", rekla je Mirjana i dodala da je nakon incidenta podigla komšinicu i sačekala Hitnu pomoć.