Zbog njega se odrekla glume i karijere: Eva Mendez privatni život pokušava da sačuva od javnosti

Eva Mendez i Rajan Gosling definitivno su jedan od najtajanstvenijih parova Holivuda o kojima se gotovo ništa ne zna. Informacije serviraju na kašičicu, a čak se i veoma retko pojavljuju zajedno u javnosti.

Izvor: Profimedia

U tome je ipak prednjačila Eva koja se, pogotovo nakon što je postala majka, potpuno povukla, te veoma rijetko napušta imanje, što je, kako se pisalo jedno vrijeme, Rajanu posebno smetalo.

Naime, prije nešto više od dvije godine, svjetski mediji su pisali da se par posvađao na Evinom rođendanu, a razlog je navodno razilaženje u stavovima jer je glumica paranoična po pitanju paparaca, te svoj privatni život na sve načine pokušava da sačuva od javnosti. Rajanu je, sa druge strane, takvog njenog ponašanja, navodno, dosta.

"Rajanu je dosta skrivanja. Preklinje Evu da izađe iz vile i pokaže se u javnosti", bile su riječi kojima je izvor za medije tada opisao stanje u vezi ovog holivudskog para. Odnos im je navodno bio u krizi, ali već par mjeseci kasnije, glumački par je viđen u romantičnoj šetnji čime su demantovali natpise. Takođe, brojni izvori su svojevremeno tvdili i da je glumica patila od agorafobije - straha od otvorenog prostora, a i ona sama je 2017. otkrila da uživa da provodi vrijeme kod kuće.

"Ono što ljudi ne znaju o meni je da ja zaista uživam da budem kod kuće. Umjesto da se slikam po crvenom tepihu, obožavam da provodim vrijeme sa svojim curicama kod kuće", rekla je svojevremno, potvrdivši da je zbog porodice i vaspitanja djece riješila da zapostavi karijeru, iako je ista bila na vrhuncu u tom trenutku.

Eva je za jedan australijski radio otkrila da prije nego se zaljubila u Rajana nije ni razmišljala o djeci. Iako je prvo dijete rodila s 40, a drugo s 42 godine, glumica je otkrila da su joj djeca potpuno promijenila život i to na bolje.

"Roditeljstvo je promijenilo moj život. Trebalo je to preživjeti. Upravo izlazim iz te faze preživljavanja, polako opet počinjem da se osjećam kao osoba koje ima svoje ja", rekla je prije dvije godine u intervjuu za "Women's Health".

Podsjetimo, Eva se krajem 90-ih godina pojavila u video-spotovima Vila Smita i Pet Shop Boys-a u kojima su je zapazili agenti i tako je počela njena holivudska karijera. Prvi film u kojem je glumila bio je horor iz 1998. godine "Djeca kukuruza 5: Polja užasa", a najzapaženije uloge ostvarila je u brojnim filmovima. Na setu je 2011. godine upoznala svog sadašnjeg partnera, glumca Rajana Goslinga (40), a ostalo je istorija.

Međutim, iako važe za jedan od najdugovječnijih mlađih parova, te je jasno da je njihov odnos stabilan, fanovi očajnički žele da da saznaju da li će i kada stati pred oltar. Međutim, kako stvari stoje, to se neće skoro dogoditi.

Naime, Eva se jednom prilikom otvorila i otkrila svoja razmišljanja o instituciji braka – priznala je da ne vjeruje u to jer je koncept zasnovan na staromodnim vjerovanjima. "To je veoma zastarjela, arhaična kreacija", rekla je ona. "Brakovi su nekada bili vezani za imovinu. Koliko je to neromantično? Muž i žena, to su veoma neseksi riječi".

Eva je potom istakla i da voli starije parove koji nisu u braku. "Zapravo mislim da je veoma seksi kada si sa nekim u pedesetim ili šezdesetim i možete da kažete: To je moj dečko."

Tokom godina, bilo je nekoliko glasina da se holivudski par zaista vjenčao, ali su to uvijek poricali. Eva je čak jednom priznala da sebe nikada nije doživljavala kao porodičnu ženu. Sve dok nije upoznala Goslinga. Ona je takođe istakla i da u njihovoj kući nema "muških i ženskih poslova", te da je Rajan taj koji većinu vremena kuva.

"Nisam baš kuvar - to prepuštam Rajanu. Nadam se da će ovo pokazati mojim djevojčicama da ne postoje rodne uloge i da niko ne mora da se drži te ideje. Mi smo partneri i svi u porodici dijele posao kao partneri, ne samo Rajan i ja, već i djeca“, rekla je ona. "To je svakodnevni timski rad, naizmjenično radimo različite stvari i nema muških i ženskih poslova, mislim da to stvara ravnotežu i harmoniju."

5. 3. 1974. Eva Mendez

Izvor: Instagram/evamendes

Jednom prilikom i Gosling je prokomentarisao svoj odnos sa lijepom glumicom.

"Cijelog života slušamo kako je kad dobijete djecu i svi ovi klišei su potpuno istiniti. Osjećao sam da će sve biti drugačije, ali dok to ne doživite, nema šanse da razumijete o čemu ljudi pričaju. Jedino što znam je kako je imati svoju djecu. A u mom slučaju, Eva je mama iz snova, a oni su djeca iz snova, i sve je kao san koji sanjam. Čini mi se da sanjam sve to. Osjećam se tako srećno... U takvom haosu koji volim. Nekada sam se stavljao u situacije koje su na neki način haotične. Sada imam to kod kuće i ne moram da ih tražim više“, rekao je glumac, te je više nego jasno da im život mimo braka savršeno odgovara i da su srećni tako kako jeste.

(Wanted.rs)